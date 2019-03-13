В Японии произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На юго-западе Японии, на полуострове Кии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья префектуры Вакаяма, расположенной на полуострове Кии. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в точке с координатами 33,8 градуса северной широты и 134,9 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 50 км.
В некоторых районах префектуры Вакаяма сила землетрясения составила ниже 4 баллов по 7-балльной японской сейсмической шкале.
Сообщений о серьезных повреждениях или травмах в результате землетрясения не поступало, предупреждения о цунами не объявлялось.
Напомним, 8 марта замлетрясение магнитудой 5,3 произошло в провинции Папуа в Индонезии.