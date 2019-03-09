Через зсуви та повені в Індонезії загинули 4 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Чотири людини загинули, ще четверо пропали безвісти в результаті повеней і зсувів в провінції Східна Нуса-Тенгара в центральній частині Індонезії. Про це повідомив офіційний представник Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих країни Сутопо Пурво Нугрохо, передає УНН.
За його словами, ще три людини постраждали, 743 сільських жителя були змушені сховатися в урядових будівлях в окрузі Західний Манггараі. Десятки будинків і міст були зруйновані, паралізовано рух по одній з головних доріг.
Нугрохо заявив, що евакуація сотень людей триває, рятувальники та волонтери шукають зниклих безвісти.
Як повідомляв УНН, напередодні, 8 березня, у провінції Папуа в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3.