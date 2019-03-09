Из-за оползней и наводнений в Индонезии погибли 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Четыре человека погибли, еще четверо пропали без вести в результате наводнений и оползней в провинции Восточная Нуса-Тенгара в центральной части Индонезии. Об этом сообщил официальный представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурва Нугрохо, передает УНН.
По его словам, еще три человека пострадали, 743 сельских жителя были вынуждены укрыться в правительственных зданиях в округе Западный Манггараи. Десятки домов и городов были разрушены, парализовано движение по одной из главных дорог.
Нугрохо заявил, что эвакуация сотен людей продолжается, спасатели и волонтеры ищут пропавших без вести.
Как сообщал УНН, накануне, 8 марта, в провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3.