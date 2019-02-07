В Индонезии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье у побережья Индонезии. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США, передает УНН.
По информации геологической службы, эпицентр землетрясения находился в 129 км к западу от индонезийского города Тернате, в котором проживает более 200 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.
Сведений о разрушениях и угрозе возникновения цунами пока не поступало.
Напомним, в начале января землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Индонезии.
Как ранее информировал УНН, мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября 2018 в Индонезии. Впоследствии было зафиксировано более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 м, в результате чего погибли 2256 человек, число раненых превысило 10,6 тыс. Спасатели считают, что только в двух населенных пунктах в окрестностях центрального города Палу пропали без вести не менее 5 тыс. человек. Однако СМИ не исключают, что пропавшими могут числиться десятки тысяч людей, поскольку спасателям до сих пор не удается добраться до ряда населенных пунктов в непосредственной близости от эпицентра толчков. В районе бедствия в целом проживало около 4 млн человек.
Прямой экономический ущерб от землетрясения, произошедшего в конце сентября на острове Сулавеси в Индонезии, достигли не менее 911 млн долл.