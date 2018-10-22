Збиток від землетрусу в Індонезії склав не менше 911 млн доларів США

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Прямий економічний збиток від землетрусу, що стався в кінці вересня на острові Сулавесі, склав не менше 911 млн доларів. Такі дані Агентства щодо запобігання стихійних лих наводить у понеділок газета The Jakarta Post, інформує УНН.

Разом із тим, як повідомив офіційний представник відомства Сутопо Нугрохо, “це лише попередні числа, які, очевидно, будуть зростати”.

Він також зазначив, що в результаті удару стихії по районам провінції Центральний Сулавесі понад 223 тис. місцевих жителів змушені були покинути домівки. Частина біженців перебралася в інші райони країни, але багато як раніше перебувають у тимчасових центрах, створених у місті Палу (адміністративний центр провінції). Крім того, за інформацією представника Агентства, понад 68 тис. будинків були знищені, повністю зруйновані сотні навчальних і медичних закладів, урядових будівель.

Як раніше інформував УНН, потужний землетрус магнітудою 7,4 стався 28 вересня. Згодом було зафіксовано понад 360 афтершоків. Сильні підземні поштовхи стали причиною виникнення цунамі, висота хвиль під час якого становила 5-7 м, у результаті чого загинули 2256 осіб, кількість поранених перевищила 10,6 тис. Рятувальники вважають, що тільки у двох населених пунктах в околицях центрального міста Палу зникли безвісти не менше 5 тис. осіб. Однак ЗМІ не виключають, що зниклими можуть значитися десятки тисяч людей, оскільки рятувальникам досі не вдається дістатися до ряду населених пунктів у безпосередній близькості від епіцентру поштовхів. У районі лиха в цілому проживало близько 4 млн осіб.

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