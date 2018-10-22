Ущерб от землетрясения в Индонезии составил не менее 911 млн долларов США

Вместе с тем, как сообщил официальный представитель ведомства Сутопо Нугрохо, "это только предварительные числа, которые, очевидно, будут расти".

Он также отметил, что в результате удара стихии по районам провинции Центральный Сулавеси более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть дома. Часть беженцев перебралась в другие районы страны, но многие по прежнему находятся во временных центрах, созданных в городе Палу (административный центр провинции). Кроме того, по информации представителя Агентства, более 68 тыс. домов были уничтожены, полностью разрушены сотни учебных и медицинских учреждений, правительственных зданий.

Как ранее информировал УНН, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября. Впоследствии было зафиксировано более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 м, в результате чего погибли 2256 человек, число раненых превысило 10,6 тыс. Спасатели считают, что только в двух населенных пунктах в окрестностях центрального города Палу пропали без вести не менее 5 тыс. человек. Однако СМИ не исключают, что пропавшими могут числиться десятки тысяч людей, поскольку спасателям до сих пор не удается добраться до ряда населенных пунктов в непосредственной близости от эпицентра толчков. В районе бедствия в целом проживало около 4 млн человек.