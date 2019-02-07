В Індонезії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Землетрус магнітудою 5,7 стався в неділю біля узбережжя Індонезії. Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США, передає УНН.
За інформацією геологічної служби, епіцентр землетрусу знаходився в 129 км на захід від індонезійського міста Тернате, у якому проживають понад 200 тис. осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км.
Відомостей про руйнування і загрозу виникнення цунамі наразі не надходило.
Нагадаємо, на початку січня потужний землетрус магнітудою 6,6 стався біля узбережжя Індонезії.
Як раніше інформував УНН, потужний землетрус магнітудою 7,4 стався 28 вересня 2018 року в Індонезії. Згодом було зафіксовано понад 360 афтершоків. Сильні підземні поштовхи стали причиною виникнення цунамі, висота хвиль під час якого становила 5-7 м, у результаті чого загинули 2256 осіб, кількість поранених перевищила 10,6 тис. Рятувальники вважають, що тільки у двох населених пунктах в околицях центрального міста Палу зникли безвісти не менше 5 тис. осіб. Однак ЗМІ не виключають, що зниклими можуть значитися десятки тисяч людей, оскільки рятувальникам досі не вдається дістатися до ряду населених пунктів у безпосередній близькості від епіцентру поштовхів. У районі лиха в цілому проживало близько 4 млн осіб.
Прямі економічні збитки від землетрусу, що стався наприкінці вересня на острові Сулавесі в Індонезії, сягнули не менше 911 млн дол.