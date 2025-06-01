В Индонезии обрушился карьер: по меньшей мере 17 погибших, продолжается поиск пропавших
Киев • УНН
В Индонезии произошел обвал на каменном карьере, что привело к гибели по меньшей мере 17 человек. Продолжаются поиски пропавших, власти расследуют причины трагедии и оценивают риски новых оползней.
В Индонезии произошел масштабный обвал на каменном карьере. Порода сошла на рабочих во время добывающих работ, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, еще несколько получили ранения.
Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По информации, индонезийские власти продолжат поиски восьми человек, которые оказались в ловушке в результате обрушения породы в карьере на Западной Яве, где количество погибших достигло 17 человек. Еще шесть, как сообщило, поисково-спасательное агентство Basarnas, получили ранения.
В частности, данные о количестве погибших, по словам семей жертв, являются предварительными. Место обрушения в Чиребоне небезопасно и "не соответствует стандартам безопасности для рабочих", написал в Instagram губернатор Западной Явы Деди Мульяди.
Министерство энергетики и минеральных ресурсов заявило в своем заявлении, что расследует причину обрушения и проведет оценку для выявления возможных дальнейших оползней.
Сообщается, глава геологического управления министерства Мухаммад Вафид заявил в своем заявлении, что округ Чиребон подвержен оползням, особенно во время превышения нормы осадков, а район обрушения имеет крутой склон. Также, Вафид сказал, что метод подрезки, который используется в районе открытой добычи, и крутой склон также могли сыграть свою роль в обрушении.
Во время проведения эвакуационных и поисковых работ (спасателям) необходимо обращать внимание на погодные условия и крутизну склонов, а также не проводить работы во время и после сильного дождя, из-за того, что в этом районе, по-прежнему, есть вероятность возникновения новых оползней, которые могут нанести удар или похоронить под собой сотрудников полиции
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