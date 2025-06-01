В Індонезії обвалився кар’єр: щонайменше 17 загиблих, триває пошук зниклих

В Індонезії стався масштабний обвал на кам’яному кар’єрі. Порода зійшла на робітників під час видобувальних робіт, унаслідок чого загинули щонайменше 17 людей, ще кілька отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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За інформацією, індонезійська влада продовжить пошуки вісьмох людей, які опинилися в пастці внаслідок обвалення породи в кар'єрі на Західній Яві, де кількість загиблих сягнула 17 осіб. Ще шестеро, як повідомило,пошуково-рятувальне агентство Basarnas, дістали поранення.

Зокрема, дані про кількість загиблих, за словами сімей жертв, є попередніми. Місце обвалення в Чіребоні небезпечне і "не відповідає стандартам безпеки для робітників", написав в Instagram губернатор Західної Яви Деді Мульяді.

Міністерство енергетики та мінеральних ресурсів заявило у своїй заяві, що розслідує причину обвалення і проведе оцінку для виявлення можливих подальших зсувів.

Повідомляється, глава геологічного управління міністерства Мухаммад Вафід заявив у своїй заяві, що округ Чіребон схильний до зсувів ґрунту, особливо під час перевищення норми опадів, а район обвалення має крутий схил. Також, Вафід сказав, що метод підрізування, який використовується в районі відкритого видобутку, і крутий схил також могли зіграти свою роль в обваленні.

Під час проведення евакуаційних і пошукових робіт (рятувальникам) необхідно звертати увагу на погодні умови і крутизну схилів, а також не проводити роботи під час і після сильного дощу, через те, що в цьому районі, як і раніше, є ймовірність виникнення нових зсувів, які можуть завдати удару або поховати під собою співробітників поліції - сказав Вафід.

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