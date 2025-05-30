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Обвал льодовика у Швейцарії актуалізував ризики зміни клімату: тенденція глобальна і вже незворотна - AP

Київ • УНН

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Обвал льодовика у Швейцарії актуалізував ризики глобального потепління. Вчені визнали незворотність втрати льодовиків, що загрожує багатьом регіонам, зокрема, нестабільністю гірських порід.

Обвал льодовика у Швейцарії актуалізував ризики зміни клімату: тенденція глобальна і вже незворотна - AP

Обвал льодовика, який 28 травня поховав більшу частину швейцарського села, знову привернув увагу світу до ризиків глобального потепління. Адже тенденція є актуальною для всіх регіонів: планета втрачає крижані покриви зі світовими запасами прісної води, і вчені вже визнали процес незворотним. Про це пише Associated Press, передає УНН

Деталі

За словами вчених, руйнування льодовиків - від Альп та Анд до Гімалаїв та Антарктиди - відбувається по-різному. Але майже в кожному випадку зміна клімату в цьому процесі відіграє значну роль.

У Швейцарії крига з гірського схилу обвалилася через те, що скеля над льодовиком Берч стала нестабільною після танення вічної мерзлоти в горах. Спочатку це викликало падіння уламків льодовика які час від часу обсипалися протягом останніх років, сказав професор фізики в Університеті Аляски у Фербенксі Мартін Траффер, який вивчає рух льодовиків.

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Хоча відшарування уламків уповільнювало танення основної маси льодовика, його вага призвела до руху криги, який різко прискорився кілька тижнів тому. Влада наказала евакуювати приблизно 300 людей , а також всю худобу з села, що потрапило до зони ризику.

Озера, що утворюються біля підніжжя льодовиків під час їхнього танення, також становлять загрозу. Адже це стихійні водойми з неконтрольованими обсягами, здатні до прориву берегової межі. Отже, вони потенційно небезпечні для населених пунктів чи інфраструктури, розташованої поблизу.

Вода може навіть підняти цілий льодовик, дозволяючи йому стекти вниз, сказав Траффер. Він додав, що столиця Аляски Джуно зазнала затоплення в останні роки. Адже щороку на розташованих поблизу льодовиках, що швидко тануть, утворюється озеро, яке зрештою прориває кордони і вода з брудом, часто селевими потоками спускається вниз.

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У 2022 році шматок льодовика Мармолада розміром з багатоквартирний будинок в італійських Доломітових Альпах відколовся під час літньої спеки, спричинивши лавину уламків на популярному туристичному пішохідному маршруті, вбивши 11 людей.

У 2016 році в гірському хребті Ару в Тибеті раптово обвалився льодовик, в результаті чого загинуло дев'ять людей разом з їхньою худобою, а через кілька місяців відбувся обвал ще одного льодовика.

У Перу також траплялися обвали. Зокрема, у 2006 році один такий спричинив невелике цунамі. А в квітні цього року льодовикова лагуна вийшла з берегів, що спричинило зсув, у результаті якого загинули двоє людей.

Іноді вражає, як швидко вони можуть руйнуватися. Нестабільність цих льодовиків - реальна проблема, яка з часом тільки загострюється, і тисячі й тисячі людей живуть буквально під загрозою

- сказав експерт з льодовиків з Університету Огайо Лонні Томпсон. 

Вчені кажуть, що танення льодовиків підвищуватиме рівень моря протягом десятиліть, але втрата внутрішніх льодовиків також гостро впливає на тих, хто живе поблизу і залежить від них як джерела води для питної води та сільського господарства.

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У дослідженні, опублікованому в четвер у журналі Science, йдеться, що навіть якби глобальна температура стабілізувалася на поточному рівні, 40% льодовиків світу все одно буде втрачено. Але якби потепління було обмежене 1,5 градусами Цельсія (2,7 градусами Фаренгейта ) - цільовою позначкою, передбаченою Паризькою кліматичною угодою 2015 року, - то можна було зберегти вдвічі більше маси льодовиків.

У будь-якому випадку, з огляду на ситуацію, що вже склалася, багато регіонів, де зараз залягають прадавні льодовики, стануть вільними від криги за лічені роки, вважає Траффер.

На Алясці, приміром, є зони, де, як показало дослідження, для подальшого зникнення криги вже не потрібно подальшого глобального потепління. Крига там зникатиме у будь-якому випадку. Причина, чому деякі льодовики... (досі - ред.) існують, полягає просто в тому, що їм потрібен певний час для руйнування. Але клімат вже такий, що вони вже фактично загинули

- пояснив Траффер.
Лілія Набока

Лілія Набока

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