Обвал ледника в Швейцарии актуализировал риски изменения климата: тенденция глобальная и уже необратима - AP

Обвал ледника, который 28 мая похоронил большую часть швейцарской деревни, снова привлек внимание мира к рискам глобального потепления. Ведь тенденция актуальна для всех регионов: планета теряет ледяные покровы с мировыми запасами пресной воды, и ученые уже признали процесс необратимым. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

По словам ученых, разрушение ледников - от Альп и Анд до Гималаев и Антарктиды - происходит по-разному. Но почти в каждом случае изменение климата в этом процессе играет значительную роль.

В Швейцарии лед с горного склона обвалился из-за того, что скала над ледником Берч стала нестабильной после таяния вечной мерзлоты в горах. Сначала это вызвало падение обломков ледника, которые время от времени осыпались в течение последних лет, сказал профессор физики в Университете Аляски в Фербенксе Мартин Траффер, изучающий движение ледников.

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Хотя отслоение обломков замедляло таяние основной массы ледника, его вес привел к движению льда, который резко ускорился несколько недель назад. Власти приказали эвакуировать около 300 человек, а также весь скот из села, попавшего в зону риска.

Озера, образующиеся у подножия ледников во время их таяния, также представляют угрозу. Ведь это стихийные водоемы с неконтролируемыми объемами, способные к прорыву береговой границы. Следовательно, они потенциально опасны для населенных пунктов или инфраструктуры, расположенной поблизости.

Вода может даже поднять целый ледник, позволяя ему стечь вниз, сказал Траффер. Он добавил, что столица Аляски Джуно подверглась затоплению в последние годы. Ведь каждый год на расположенных поблизости ледниках, которые быстро тают, образуется озеро, которое в конце концов прорывает границы и вода с грязью, часто селевыми потоками спускается вниз.

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В 2022 году кусок ледника Мармолада размером с многоквартирный дом в итальянских Доломитовых Альпах откололся во время летней жары, вызвав лавину обломков на популярном туристическом пешеходном маршруте, убив 11 человек.

В 2016 году в горном хребте Ару в Тибете внезапно обвалился ледник, в результате чего погибли девять человек вместе с их скотом, а через несколько месяцев произошел обвал еще одного ледника.

В Перу также случались обвалы. В частности, в 2006 году один такой вызвал небольшое цунами. А в апреле этого года ледниковая лагуна вышла из берегов, что повлекло оползень, в результате которого погибли два человека.

Иногда поражает, как быстро они могут разрушаться. Нестабильность этих ледников - реальная проблема, которая со временем только обостряется, и тысячи и тысячи людей живут буквально под угрозой - сказал эксперт по ледникам из Университета Огайо Лонни Томпсон.

Ученые говорят, что таяние ледников будет повышать уровень моря в течение десятилетий, но потеря внутренних ледников также остро влияет на тех, кто живет поблизости и зависит от них как источника воды для питьевой воды и сельского хозяйства.

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В исследовании, опубликованном в четверг в журнале Science, говорится, что даже если бы глобальная температура стабилизировалась на текущем уровне, 40% ледников мира все равно будет потеряно. Но если бы потепление было ограничено 1,5 градусами Цельсия (2,7 градусами Фаренгейта) - целевой отметкой, предусмотренной Парижским климатическим соглашением 2015 года, - то можно было сохранить вдвое больше массы ледников.

В любом случае, учитывая сложившуюся ситуацию, многие регионы, где сейчас залегают древние ледники, станут свободными от льда в считанные годы, считает Траффер.