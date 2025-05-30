Обвал ледника в Швейцарии актуализировал риски изменения климата: тенденция глобальная и уже необратима - AP

$41.590.09
47.080.23
ukenru
США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие
29 мая, 23:10 • 7334 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 122036 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 152848 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 133417 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
29 мая, 08:12 • 121889 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 210044 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 106321 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 128649 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 112081 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 116915 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
82%
747мм
Популярные новости

Дуда: Украинцы почти не знают о Волынской трагедии, Польша никогда не будет считать ОУН-УПА борцами за свободу Украины

29 мая, 21:11 • 22509 просмотра

Трамп может нанести удар по путину из-за срыва переговоров по Украине - NBC News

30 мая, 00:12 • 9810 просмотра

В Харькове прогремели взрывы: город массированно атакуют БПЛА

30 мая, 00:25 • 5000 просмотра

Переговоры Украины и россии: США, Британия, Франция и Германия будут присутствовать на уровне советников по безопасности - Келлог

02:25 • 3284 просмотра

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

04:24 • 8192 просмотра
публикации

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 122043 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 210045 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 214916 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 290932 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 301649 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Хакан Фидан

Андрей Сибига

Урсула фон дер Ляйен

Лісовий Оксен Васильович

Олег Синегубов

Актуальные места

Харьковская область

Нидерланды

Европа

Киев

Сумы

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 110203 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 102917 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 115916 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 173294 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 109423 просмотра
Актуальное

Туполев Ту-22М

Ту-95

Ту-160

Су-34

Шахед-136

Обвал ледника в Швейцарии актуализировал риски изменения климата: тенденция глобальная и уже необратима - AP

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

Обвал ледника в Швейцарии актуализировал риски глобального потепления. Ученые признали необратимость потери ледников, что угрожает многим регионам, в частности, нестабильностью горных пород.

Обвал ледника в Швейцарии актуализировал риски изменения климата: тенденция глобальная и уже необратима - AP

Обвал ледника, который 28 мая похоронил большую часть швейцарской деревни, снова привлек внимание мира к рискам глобального потепления. Ведь тенденция актуальна для всех регионов: планета теряет ледяные покровы с мировыми запасами пресной воды, и ученые уже признали процесс необратимым. Об этом пишет Associated Press, передает УНН

Детали

По словам ученых, разрушение ледников - от Альп и Анд до Гималаев и Антарктиды - происходит по-разному. Но почти в каждом случае изменение климата в этом процессе играет значительную роль.

В Швейцарии лед с горного склона обвалился из-за того, что скала над ледником Берч стала нестабильной после таяния вечной мерзлоты в горах. Сначала это вызвало падение обломков ледника, которые время от времени осыпались в течение последних лет, сказал профессор физики в Университете Аляски в Фербенксе Мартин Траффер, изучающий движение ледников.

Обвал ледника в Швейцарии частично похоронил целую деревню: один человек пропал без вести28.05.25, 20:05 • 9286 просмотров

Хотя отслоение обломков замедляло таяние основной массы ледника, его вес привел к движению льда, который резко ускорился несколько недель назад. Власти приказали эвакуировать около 300 человек, а также весь скот из села, попавшего в зону риска.

Озера, образующиеся у подножия ледников во время их таяния, также представляют угрозу. Ведь это стихийные водоемы с неконтролируемыми объемами, способные к прорыву береговой границы. Следовательно, они потенциально опасны для населенных пунктов или инфраструктуры, расположенной поблизости.

Вода может даже поднять целый ледник, позволяя ему стечь вниз, сказал Траффер. Он добавил, что столица Аляски Джуно подверглась затоплению в последние годы. Ведь каждый год на расположенных поблизости ледниках, которые быстро тают, образуется озеро, которое в конце концов прорывает границы и вода с грязью, часто селевыми потоками спускается вниз.

Даже +1,5°C - слишком много: ученые предупреждают, что глобальное потепление уничтожает ледники и повышает уровень моря20.05.25, 16:38 • 2618 просмотров

В 2022 году кусок ледника Мармолада размером с многоквартирный дом в итальянских Доломитовых Альпах откололся во время летней жары, вызвав лавину обломков на популярном туристическом пешеходном маршруте, убив 11 человек.

В 2016 году в горном хребте Ару в Тибете внезапно обвалился ледник, в результате чего погибли девять человек вместе с их скотом, а через несколько месяцев произошел обвал еще одного ледника.

В Перу также случались обвалы. В частности, в 2006 году один такой вызвал небольшое цунами. А в апреле этого года ледниковая лагуна вышла из берегов, что повлекло оползень, в результате которого погибли два человека.

Иногда поражает, как быстро они могут разрушаться. Нестабильность этих ледников - реальная проблема, которая со временем только обостряется, и тысячи и тысячи людей живут буквально под угрозой

- сказал эксперт по ледникам из Университета Огайо Лонни Томпсон. 

Ученые говорят, что таяние ледников будет повышать уровень моря в течение десятилетий, но потеря внутренних ледников также остро влияет на тех, кто живет поблизости и зависит от них как источника воды для питьевой воды и сельского хозяйства.

Ледники потеряли рекордный уровень льда за последние три года - ООН22.03.25, 16:05 • 18552 просмотра

В исследовании, опубликованном в четверг в журнале Science, говорится, что даже если бы глобальная температура стабилизировалась на текущем уровне, 40% ледников мира все равно будет потеряно. Но если бы потепление было ограничено 1,5 градусами Цельсия (2,7 градусами Фаренгейта) - целевой отметкой, предусмотренной Парижским климатическим соглашением 2015 года, - то можно было сохранить вдвое больше массы ледников.

В любом случае, учитывая сложившуюся ситуацию, многие регионы, где сейчас залегают древние ледники, станут свободными от льда в считанные годы, считает Траффер.

На Аляске, к примеру, есть зоны, где, как показало исследование, для дальнейшего исчезновения льда уже не нужно дальнейшего глобального потепления. Лед там будет исчезать в любом случае. Причина, почему некоторые ледники... (до сих пор - ред.) существуют, заключается просто в том, что им нужно определенное время для разрушения. Но климат уже таков, что они уже фактически погибли

- объяснил Траффер.
Лилия Набока

Лилия Набока

Новости МираПогода и окружающая среда
Аляска
Ассошиэйтед Пресс
Швейцария
Brent
$63.17
Bitcoin
$106,087.80
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,327.40
Ethereum
$2,641.90