Обвал ледника в Швейцарии частично похоронил целую деревню: один человек пропал без вести
Киев • УНН
28 мая в швейцарской деревне Блаттен сошел ледник, похоронив часть деревни. Один человек пропал без вести, дорога закрыта, власти обратились за помощью к армии.
В среду, 28 мая, в швейцарской деревне Блаттен (кантон Вале) обвалилась большая часть ледника. Схождение льда, камней и снега достигло деревни, части которой сейчас находятся под обломками. По предварительным данным, пострадавших нет, один человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NZZ.
Детали
Как отмечает издание, катастрофа произошла около 15:30. Значительная часть ледника Берч обрушилась в долину вместе с большим количеством обломков. По данным регионального командования, часть села похоронена под обломками, но информации о пострадавших не поступало. Полные масштабы ущерба до сих пор неизвестны. По словам Маттиаса Эбенера, руководителя информационного отдела регионального командования, один человек пропал без вести.
"Это ужасно, когда теряешь родину. Я сочувствую жителям Блаттена в это время", - написала федеральный президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила в соцсети X.
В свете драматических событий в долине Летшенталь, федеральные советники Альберт Рести (Detec) и Мартин Пфистер (DDPS) спешат на место происшествия. Они планируют рассмотреть ситуацию на срочно созванной пресс-конференции в 19:00.
Власти кантона Вале обратились за помощью к армии. Представитель военных сообщил, что просьба в настоящее время рассматривается, и военные готовы оказать поддержку. В пострадавший регион уже направлен разведывательный отряд.
Около 17:30 сервис Alert Swiss объявил о закрытии кантональной дороги из Гоппенштайна в Блаттен. Доступ разрешен только жителям из-за риска новых оползней и обвалов. По данным газеты Walliser Boten, обвал ледника вызвал землетрясение сегодня днем. Согласно сообщению, его магнитуда достигла 3,1 балла по шкале Рихтера.
Как отмечается, незадолго перед этим обвалом было зафиксировано несколько более мелких оползней.
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