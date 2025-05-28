Обвал льодовика у Швейцарії частково поховав ціле село: одна людина зникла безвісти
Київ • УНН
28 травня у швейцарському селі Блаттен зійшов льодовик, поховавши частину села. Одна людина зникла безвісти, дорога закрита, влада звернулася по допомогу до армії.
У середу, 28 травня, у швейцарському селі Блаттен (кантон Вале) обвалилась велика частина льодовика. Сходження льоду, каміння та снігу досягло села, частини якого наразі знаходяться під уламками. За попередніми даними, постраждалих немає, одна людина вважається зниклою безвісти. Про це повідомляє УНН із посиланням на NZZ.
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Як зазначає видання, катастрофа сталася близько 15:30. Значна частина льодовика Берч обвалилася в долину разом з великою кількістю уламків. За даними регіонального командування, частина села похована під уламками, але інформації про постраждалих не надходило. Повні масштаби збитків досі невідомі. За словами Маттіаса Ебенера, керівника інформаційного відділу регіонального командування, одна людина зникла безвісти.
"Це жахливо, коли втрачаєш батьківщину. Я співчуваю мешканцям Блаттена в цей час", - написала федеральний президент Швейцарії Карін Келлер-Саттер заявила у соцмережі X.
У світлі драматичних подій у долині Летшенталь, федеральні радники Альберт Ресті (Detec) та Мартін Пфістер (DDPS) поспішають на місце події. Вони планують розглянути ситуацію на терміново скликаній пресконференції о 19:00.
Влада кантону Вале звернулася по допомогу до армії. Речник військових повідомив, що прохання наразі розглядається, і військові готові надати підтримку. У постраждалий регіон вже направлено розвідувальний загін.
Близько 17:30 сервіс Alert Swiss оголосив про закриття кантональної дороги з Гоппенштайна до Блаттена. Доступ дозволений лише мешканцям через ризик нових зсувів та обвалів. За даними газети Walliser Boten, обвал льодовика спричинив землетрус сьогодні вдень. Згідно з повідомленням, його магнітуда досягла 3,1 бала за шкалою Ріхтера.
Як зазначається, незадовго перед цим обвалом було зафіксовано кілька дрібніших зсувів.
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