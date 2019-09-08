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В Индии заявили, что будут пытаться установить связь с пропавшим на Луне модулем еще две недели

В Индии заявили, что будут пытаться установить связь с пропавшим на Луне модулем еще две недели

Киев  •  УНН

 • 18453 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Индийская организация космических исследований (ISRO) будет продолжать попытки установить связь с посадочным модулем "Викрам", контакт с которым был потерян во время посадки на Луну, еще в течение 14 дней. Как сообщил журналистам глава ISRO Кайласавадиву Сиван, в целом лунную миссию "Чандраян-2" можно считать вполне успешной, передает УНН опираясь на данные Reuters, ТАСС и индийского государственного телеканала Doordarshan.

“Сейчас связь (с посадочным модулем „Викрам“ — ред) потеряна, мы будем пытаться установить ее в ближайшие 14 дней”, — сказал в воскресенье Сиван в интервью телеканалу Doordarshan.

Напомним, связь с аппаратом была потеряна в ночь на субботу, когда “Викрам” находился на завершающем этапе посадки на Луну. Как указал глава ISRO, причиной потери связи с аппаратом стали ошибки, допущенные на заключительном этапе посадки.

“Последняя часть операции не была выполнено должным образом. Именно на этой фазе мы потеряли связь с спускаются и не смогли потом восстановить ее”, — рассказал он.

Сиван также отметил, что в целом миссия “Чандраян-2” вполне успешная и достигла 90-95% определенных ей задач, несмотря на потерю посадочного модуля. Выведен на орбиту Луны зонд “Чандраян-2” сможет проработать там семь лет, а не год, как планировалось ранее.

“Определенный ранее срок жизни станции на орбите составлял всего один год. Но так как у нее сейчас есть дополнительное топливо, срок службы орбитального модуля оценивается в семь с половиной лет”, — сказал руководитель индийского космического ведомства, указав, что орбитальный аппарат будет заниматься изучением эволюции месяца, фотографированием ее поверхности, поиском воды и нанесением на карту спутника земли выявленных с орбиты минералов.

Напомним, NASA расследует первый в истории преступление в космосе.

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