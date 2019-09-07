Індія втратила зв'язок з космічним кораблем, відправленим на Місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Індія втратила зв'язок з космічним апаратом, який повинен був приземлитися на Місяць в суботу. Про це заявив заявив голова Індійської організації космічних досліджень (ISRO), передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, посадка індійської місячної місії Chandrayaan-2 мала стати “м’якою” або контрольованою. Корабель планували посадити біля південного полюса Місяця, де вчені вважають, може знаходиться лід. ISRO втратив зв’язок з кораблем в той момент, коли той збирався приземлитися на Місяць.
“Дані аналізуються”, — сказав голова ISRO.
Індійський космічний корабель, який обертався навколо Місяця, почав спускатися до поверхні Місяця приблизно о 20:07 за Гринвічем, але вчені втратили з ним зв’язок під час передостанньої стадії спуску.
Як повідомляв УНН 2 вересня посадковий модуль “Вікрам” індійської місячної місії Chandrayaan-2, що несе на собі місяцехід, успішно відокремився від орбітального зонда.