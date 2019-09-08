В Індії заявили, що будуть намагатися встановити зв'язок зі зниклим на Місяці модулем ще два тижні

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Індійська організація космічних досліджень (ISRO) буде продовжувати спроби встановити зв'язок з посадковим модулем "Вікрам", контакт з яким був втрачений під час посадки на Місяць, ще протягом 14 днів. Як повідомив журналістам глава ISRO Кайласавадіву Сіван, в цілому місячну місію "Чандраян-2" можна вважати цілком успішною, передає УНН спираючись на дані Reuters, ТАСС та індійського державного телеканалу Doordarshan.