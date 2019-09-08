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В Індії заявили, що будуть намагатися встановити зв'язок зі зниклим на Місяці модулем ще два тижні

В Індії заявили, що будуть намагатися встановити зв'язок зі зниклим на Місяці модулем ще два тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Індійська організація космічних досліджень (ISRO) буде продовжувати спроби встановити зв'язок з посадковим модулем "Вікрам", контакт з яким був втрачений під час посадки на Місяць, ще протягом 14 днів. Як повідомив журналістам глава ISRO Кайласавадіву Сіван, в цілому місячну місію "Чандраян-2" можна вважати цілком успішною, передає УНН спираючись на дані Reuters, ТАСС та індійського державного телеканалу Doordarshan.

“Зараз зв’язок (з посадковим модулем „Вікрам“ — ред) втрачена, ми будемо намагатися встановити її в найближчі 14 днів”, — сказав у неділю Сіван в інтерв’ю телеканалу Doordarshan.

Нагадаємо, зв’язок з апаратом був втрачений в ніч на суботу, коли “Вікрам” знаходився на завершальному етапі посадки на Місяць. Як вказав глава ISRO, причиною втрати зв’язку з апаратом стали помилки, допущені на заключному етапі посадки.

“Остання частина операції не було виконане належним чином. Саме на цій фазі ми втратили зв’язок з спускаються і не змогли потім відновити її”, — розповів він.

Сіван також зазначив, що в цілому місія “Чандраян-2” цілком успішна і досягла 90-95% певних їй завдань, незважаючи на втрату посадкового модуля. Виведений на орбіту Місяця зонд “Чандраян-2” зможе пропрацювати там сім років, а не рік, як планувалося раніше.

“Певний раніше термін життя станції на орбіті становив всього один рік. Але оскільки у неї зараз є додаткове паливо, термін служби орбітального модуля оцінюється в сім з половиною років”, — сказав керівник індійського космічного відомства, вказавши, що орбітальний апарат буде займатися вивченням еволюції місяця, фотографуванням її поверхні, пошуком води та нанесенням на карту супутника Землі виявлених з орбіти мінералів.

Нагадаємо, NASA розслідує перший в історії злочин у космосі.

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