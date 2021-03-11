В Индии в ДТП погибли 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. По меньшей мере девять человек погибли и трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в северном штате Индия Уттар-Прадеш. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
На национальном шоссе Агра-Канпур внедорожник столкнулся с грузовиком.
Жертвы были родом из восточных штатов Бихар и Джаркханд.
Потеряв контроль, внедорожник перепрыгнул среднюю линию и въехал в грузовик, который двигался навстречу. Контейнеровоз пытался предотвратить столкновение, но не справился из-за большой скорости.
По данным полиции, внедорожник был полностью поврежден в результате несчастного случая, а пострадавшие госпитализированы в местную больницу.
Напомним
В Индонезии автобус упал в овраг, в результате погибли 26 человек, еще десятки - ранены.
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Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.
По предварительной версии полиции , которую указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулся.