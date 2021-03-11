В Индии в ДТП погибли 9 человек

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 61545 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 82932 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 112312 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147654 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197158 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194198 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280844 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 329842 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157942 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143198 просмотра

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Актуальное
В Индии в ДТП погибли 9 человек

В Индии в ДТП погибли 9 человек

Киев  •  УНН

 • 13845 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. По меньшей мере девять человек погибли и трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в северном штате Индия Уттар-Прадеш. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.

Детали

На национальном шоссе Агра-Канпур внедорожник столкнулся с грузовиком.

Жертвы были родом из восточных штатов Бихар и Джаркханд.

Потеряв контроль, внедорожник перепрыгнул среднюю линию и въехал в грузовик, который двигался навстречу. Контейнеровоз пытался предотвратить столкновение, но не справился из-за большой скорости.

По данным полиции, внедорожник был полностью поврежден в результате несчастного случая, а пострадавшие госпитализированы в местную больницу.

Напомним

В Индонезии автобус упал в овраг, в результате погибли 26 человек, еще десятки - ранены.

В турецкой провинции Стамбул микроавтобус со школьниками и работниками текстильного предприятия сорвался со скалы, погибли двое детей.

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.

По предварительной версии полиции , которую указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулся.

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