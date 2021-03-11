В Індії в ДТП загинули 9 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Щонайменше дев'ять людей загинули та троє постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в північному штаті Індія Уттар-Прадеш. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.
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На національному шосе Агра-Канпур позашляховик зіткнувся з вантажівкою.
Жертви були родом зі східних штатів Біхар та Джаркханд.
Втративши контроль, позашляховик перестрибнув середню лінію та в'їхав у вантажівку, яка рухалася назустріч. Контейнеровоз намагався запобігти зіткненню, але не впорався через велику швидкість.
За даними поліції, позашляховик був повністю пошкоджений в результаті нещасного випадку, а постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні.
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