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В Индии в результате беспорядков на религиозном празднике погибли по меньшей мере 15 человек

Киев  •  УНН

 • 6093 просмотра

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На индуистском паломничестве Кумбх-Мела в городе Праяградж погибло по меньшей мере 15 человек в результате давки. Инцидент произошел ночью возле арены подвижников во время святого купания.

Врачи сообщили, что есть много пострадавших, некоторые в тяжелом состоянии.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

По меньшей мере 15 человек были затоптаны насмерть в Праяградже, городе на севере Индии, где проходит индуистское паломничество Кумбх-Мела.

Справочно

Кумбх-Мела - великое религиозное событие, представленное как самое большое человеческое собрание на планете, каждые 12 лет собирает толпы верующих-индуистов, которые купаются в слиянии двух священных рек, чтобы смыть свои грехи.

Ожидается, что до 26 февраля паломничество Хинду Кумбха Мела привлечет в общей сложности 400 миллионов верующих.

Трагический инцидент накануне

Давка произошла между первым и двумя часами ночи (19:30-20:30 по Гринвичу во вторник) возле арены подвижников, где были сооружены баррикады, чтобы сдерживать толпу во время их святого купания. Об этом рассказал СМИ Йоги Адитянат, главный министр штата Уттар-Прадеш, где расположен город Праяградж.

Фотограф AFP, присутствовавший на месте происшествия, видел, как бригады скорой помощи забирали многих жертв, а других накрывали одеялами, в некоторых случаях они были в инертном состоянии.

Премьер-министр Нарендра Моди в заметке на X выразил соболезнования «преданным, которые потеряли своих близких», но не уточнил количество погибших.

«Местная администрация всячески помогает пострадавшим», - сказал он.

Дополнение

Фестиваль Кумбха Мела зафиксировал и другие смертоносные эпизоды. В 1954 году более 400 человек были затоптаны или утоплены всего за один день.

Напомним,

67 человек, включая 35 детей, погибли в давке на трех рождественских благотворительных мероприятиях в Нигерии. Трагедии произошли в штатах Ойо, Анамбра и столице Абуджа из-за недостаточных мер безопасности.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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