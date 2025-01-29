В Индии в результате беспорядков на религиозном празднике погибли по меньшей мере 15 человек
Киев • УНН
На индуистском паломничестве Кумбх-Мела в городе Праяградж погибло по меньшей мере 15 человек в результате давки. Инцидент произошел ночью возле арены подвижников во время святого купания.
Врачи сообщили, что есть много пострадавших, некоторые в тяжелом состоянии.
Передает УНН со ссылкой на AFP.
По меньшей мере 15 человек были затоптаны насмерть в Праяградже, городе на севере Индии, где проходит индуистское паломничество Кумбх-Мела.
Справочно
Кумбх-Мела - великое религиозное событие, представленное как самое большое человеческое собрание на планете, каждые 12 лет собирает толпы верующих-индуистов, которые купаются в слиянии двух священных рек, чтобы смыть свои грехи.
Ожидается, что до 26 февраля паломничество Хинду Кумбха Мела привлечет в общей сложности 400 миллионов верующих.
Трагический инцидент накануне
Давка произошла между первым и двумя часами ночи (19:30-20:30 по Гринвичу во вторник) возле арены подвижников, где были сооружены баррикады, чтобы сдерживать толпу во время их святого купания. Об этом рассказал СМИ Йоги Адитянат, главный министр штата Уттар-Прадеш, где расположен город Праяградж.
Фотограф AFP, присутствовавший на месте происшествия, видел, как бригады скорой помощи забирали многих жертв, а других накрывали одеялами, в некоторых случаях они были в инертном состоянии.
Премьер-министр Нарендра Моди в заметке на X выразил соболезнования «преданным, которые потеряли своих близких», но не уточнил количество погибших.
«Местная администрация всячески помогает пострадавшим», - сказал он.
Дополнение
Фестиваль Кумбха Мела зафиксировал и другие смертоносные эпизоды. В 1954 году более 400 человек были затоптаны или утоплены всего за один день.
Напомним,
67 человек, включая 35 детей, погибли в давке на трех рождественских благотворительных мероприятиях в Нигерии. Трагедии произошли в штатах Ойо, Анамбра и столице Абуджа из-за недостаточных мер безопасности.
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