В Індії внаслідок заворушень на релігійному святі загинуло щонайменше 15 осіб

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 4102 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 78509 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 123847 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 122131 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 141433 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171429 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219267 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176140 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151655 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125374 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 142750 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 142280 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 142255 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 136558 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 119485 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 191935 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 190246 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 321697 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 348842 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 283108 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 53110 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 81646 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 80078 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 142280 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 103497 перегляди
Актуальне
В Індії внаслідок заворушень на релігійному святі загинуло щонайменше 15 осіб

В Індії внаслідок заворушень на релігійному святі загинуло щонайменше 15 осіб

Київ • УНН

 • 23218 перегляди

На індуїстському паломництві Кумбх-Мела в місті Праяградж загинуло щонайменше 15 осіб внаслідок тисняви. Інцидент стався вночі біля арени подвижників під час святого купання.

Лікарі повідомили, що є багато постраждалих, деякі у важкому стані.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Щонайменше 15 людей були затоптані насмерть у Праяграджі, місті на півночі Індії, де проходить індуїстське паломництво Кумбх-Мела.

Довідково

Кумбх-Мела - велика релігійна подія, представлена як найбільше людське зібрання на планеті, кожні 12 років збирає натовпи вірян-індуїстів, які купаються в злитті двох священних річок, щоб змити свої гріхи.

Очікується, що до 26 лютого паломництво Хінду Кумбха Мела приверне загалом 400 мільйонів вірян.

Трагічний інцидент напередодні

Тиснява сталася між першою та другою годинами ночі (19:30-20:30 за Гринвічем у вівторок) біля арени подвижників, де були споруджені барикади, щоб стримувати натовп під час їхнього святого купання. Про це розповів ЗМІ Йогі Адітянат, головний міністр штату Уттар-Прадеш, де розташоване місто Праяградж.

Фотограф AFP, присутній на місці події, бачив, як бригади швидкої допомоги забирали багатьох жертв, а інших накривали ковдрами, у деяких випадках вони були в інертному стані.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді в дописі на X висловив співчуття "відданим, які втратили своїх близьких", але не уточнив кількість загиблих.

"Місцева адміністрація всіляко допомагає постраждалим", - сказав він.

Доповнення

Фестиваль Кумбха Мела зафіксував й інші смертоносні епізоди. У 1954 році понад 400 осіб було затоптано або втоплено всього за один день.

Нагадаємо

67 людей, включаючи 35 дітей, загинули в тисняві на трьох різдвяних благодійних заходах у Нігерії. Трагедії сталися в штатах Ойо, Анамбра та столиці Абуджа через недостатні заходи безпеки.

Найпотужніший за десятиліття шторм "Еовін" паралізував Британські острови25.01.25, 16:23 • 34164 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
niheriiaНігерія
indiiaІндія
narendra-modiНарендра Моді

Звернутися з питань розміщення реклами