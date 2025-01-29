В Індії внаслідок заворушень на релігійному святі загинуло щонайменше 15 осіб
Київ • УНН
На індуїстському паломництві Кумбх-Мела в місті Праяградж загинуло щонайменше 15 осіб внаслідок тисняви. Інцидент стався вночі біля арени подвижників під час святого купання.
Лікарі повідомили, що є багато постраждалих, деякі у важкому стані.
Передає УНН із посиланням на AFP.
Щонайменше 15 людей були затоптані насмерть у Праяграджі, місті на півночі Індії, де проходить індуїстське паломництво Кумбх-Мела.
Довідково
Кумбх-Мела - велика релігійна подія, представлена як найбільше людське зібрання на планеті, кожні 12 років збирає натовпи вірян-індуїстів, які купаються в злитті двох священних річок, щоб змити свої гріхи.
Очікується, що до 26 лютого паломництво Хінду Кумбха Мела приверне загалом 400 мільйонів вірян.
Трагічний інцидент напередодні
Тиснява сталася між першою та другою годинами ночі (19:30-20:30 за Гринвічем у вівторок) біля арени подвижників, де були споруджені барикади, щоб стримувати натовп під час їхнього святого купання. Про це розповів ЗМІ Йогі Адітянат, головний міністр штату Уттар-Прадеш, де розташоване місто Праяградж.
Фотограф AFP, присутній на місці події, бачив, як бригади швидкої допомоги забирали багатьох жертв, а інших накривали ковдрами, у деяких випадках вони були в інертному стані.
Прем'єр-міністр Нарендра Моді в дописі на X висловив співчуття "відданим, які втратили своїх близьких", але не уточнив кількість загиблих.
"Місцева адміністрація всіляко допомагає постраждалим", - сказав він.
Доповнення
Фестиваль Кумбха Мела зафіксував й інші смертоносні епізоди. У 1954 році понад 400 осіб було затоптано або втоплено всього за один день.
Нагадаємо
67 людей, включаючи 35 дітей, загинули в тисняві на трьох різдвяних благодійних заходах у Нігерії. Трагедії сталися в штатах Ойо, Анамбра та столиці Абуджа через недостатні заходи безпеки.
Найпотужніший за десятиліття шторм "Еовін" паралізував Британські острови25.01.25, 16:23 • 34164 перегляди