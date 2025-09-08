В Иерусалиме террористы открыли огонь по пассажирам автобуса: 15 раненых, 5 - в критическом состоянии
Киев • УНН
В Иерусалиме произошла стрельба по пассажирам автобуса, в результате чего 15 человек получили ранения, пятеро из них в критическом состоянии. Двое террористов нейтрализованы.
В результате стрельбы в Иерусалиме по меньшей мере 15 раненых. В правоохранительных органах Израиля отметили, что двое террористов уже "нейтрализованы". Об этом сообщают The Times of Israel и Reuters со ссылкой на израильские официальные службы, передает УНН.
Детали
Очередной случай насилия в древнем ближневосточном городе Иерусалим. Службы экстренной помощи Израиля передают, что в результате стрельбы по пассажирам автобуса 15 человек получили ранения.
По данным The Times of Israel, подозреваемые в преступлениях зашли в автобус и открыли огонь по пассажирам.
Пятеро раненых, как сообщается, находятся в критическом состоянии
Также указывается, что "двое террористов нейтрализованы".
Напомним
Среди случаев террора на территории Израиля, следует упомянуть инцидент на юге Тель-Авива - в 2024 году произошла стрельба, с ранением 10 человек. Это дело полиция рассматривала как теракт.
В феврале 2025 года, в городе Бат-Ям возле Тель-Авива взорвались три автобуса, еще в двух обнаружили взрывные устройства. Полиция рассматривает версию спланированной атаки, информация о пострадавших пока отсутствует.
Возле Старого города в Иерусалиме произошла стрельба. По меньшей мере два человека пострадали.