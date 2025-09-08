$41.220.13
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 14068 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 28743 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 53517 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
6 сентября, 19:15 • 70398 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 77599 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 115564 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 97412 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47 • 54324 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 58523 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
В Иерусалиме террористы открыли огонь по пассажирам автобуса: 15 раненых, 5 - в критическом состоянии

Киев • УНН

 • 190 просмотра

В Иерусалиме произошла стрельба по пассажирам автобуса, в результате чего 15 человек получили ранения, пятеро из них в критическом состоянии. Двое террористов нейтрализованы.

В Иерусалиме террористы открыли огонь по пассажирам автобуса: 15 раненых, 5 - в критическом состоянии

В результате стрельбы в Иерусалиме по меньшей мере 15 раненых. В правоохранительных органах Израиля отметили, что двое террористов уже "нейтрализованы". Об этом сообщают The Times of Israel и Reuters со ссылкой на израильские официальные службы, передает УНН.

Детали

Очередной случай насилия в древнем ближневосточном городе Иерусалим. Службы экстренной помощи Израиля передают, что в результате стрельбы по пассажирам автобуса 15 человек получили ранения.

По данным The Times of Israel, подозреваемые в преступлениях зашли в автобус и открыли огонь по пассажирам.

Пятеро раненых, как сообщается, находятся в критическом состоянии

- говорится в сообщении.

Также указывается, что "двое террористов нейтрализованы".

Напомним

Среди случаев террора на территории Израиля, следует упомянуть инцидент на юге Тель-Авива - в 2024 году произошла стрельба, с ранением 10 человек. Это дело полиция рассматривала как теракт.

В феврале 2025 года, в городе Бат-Ям возле Тель-Авива взорвались три автобуса, еще в двух обнаружили взрывные устройства. Полиция рассматривает версию спланированной атаки, информация о пострадавших пока отсутствует.

Возле Старого города в Иерусалиме произошла стрельба. По меньшей мере два человека пострадали.

Игорь Тележников

Новости Мира
Израиль
Reuters
Иерусалим
Тель-Авив