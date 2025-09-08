$41.220.13
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 13790 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 28486 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 53274 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 70194 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 77529 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 115342 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 97203 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54296 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 58489 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
В Єрусалимі терористи відкрили вогонь по пасажирах автобуса: 15 поранених, 5 - у критичному стані

Київ • УНН

 • 40 перегляди

В Єрусалимі сталася стрілянина по пасажирах автобуса, внаслідок чого 15 людей отримали поранення, п'ятеро з них у критичному стані. Двох терористів нейтралізовано.

В Єрусалимі терористи відкрили вогонь по пасажирах автобуса: 15 поранених, 5 - у критичному стані

Внаслідок стрілянини в Єрусалимі щонайменше 15 поранених. У правоохоронних органах Ізраїлю зазначили, що двох терористів вже "нейтралізовано". Про це повідомляють The Times of Israel та Reuters із посиланням на ізраїльські офіційні служби, передає УНН

Деталі

Черговий випадко насильства у стародавньому близькосхідному місті Єрусалим. Служби екстреної допомоги Ізраїлю передають, що внаслідок стрілянини по пасажирах автобусу, 15 людей отримали поранення. 

За даними The Times of Israel, підозрювані у злочинах зайшли в автобус і відкрили вогонь по пасажирах.

П'ятеро поранених, як повідомляється, перебувають у критичному стані

- ідеться у повідомленні. 

Також вказується, що "двох терористів нейтралізовано".

Нагадаємо

Серед випадків терору на території Ізраїлю, слід згадати інцидент на півдні Тель-Авіва - у 2024 році сталася стрілянина, з пораненням 10 людей. Цю справу поліція розглядала як теракт. 

У лютому 2025 року, у місті Бат-Ям біля Тель-Авіва вибухнули три автобуси, ще у двох виявили вибухові пристрої. Поліція розглядає версію спланованої атаки, інформація про постраждалих наразі відсутня.

Біля Старого міста в Єрусалимі сталась стрілянина. Щонайменше дві людини постраждали.

Ігор Тележніков

