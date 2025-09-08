В Єрусалимі терористи відкрили вогонь по пасажирах автобуса: 15 поранених, 5 - у критичному стані
Київ • УНН
В Єрусалимі сталася стрілянина по пасажирах автобуса, внаслідок чого 15 людей отримали поранення, п'ятеро з них у критичному стані. Двох терористів нейтралізовано.
Внаслідок стрілянини в Єрусалимі щонайменше 15 поранених. У правоохоронних органах Ізраїлю зазначили, що двох терористів вже "нейтралізовано". Про це повідомляють The Times of Israel та Reuters із посиланням на ізраїльські офіційні служби, передає УНН.
Деталі
Черговий випадко насильства у стародавньому близькосхідному місті Єрусалим. Служби екстреної допомоги Ізраїлю передають, що внаслідок стрілянини по пасажирах автобусу, 15 людей отримали поранення.
За даними The Times of Israel, підозрювані у злочинах зайшли в автобус і відкрили вогонь по пасажирах.
П'ятеро поранених, як повідомляється, перебувають у критичному стані
Також вказується, що "двох терористів нейтралізовано".
Нагадаємо
Серед випадків терору на території Ізраїлю, слід згадати інцидент на півдні Тель-Авіва - у 2024 році сталася стрілянина, з пораненням 10 людей. Цю справу поліція розглядала як теракт.
У лютому 2025 року, у місті Бат-Ям біля Тель-Авіва вибухнули три автобуси, ще у двох виявили вибухові пристрої. Поліція розглядає версію спланованої атаки, інформація про постраждалих наразі відсутня.
Біля Старого міста в Єрусалимі сталась стрілянина. Щонайменше дві людини постраждали.