В ГУР рассказали, как военная разведка готовилась к обороне Харькова

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
Во время полутеневого лунного затмения 25 марта важно поддерживать позитивное эмоциональное состояние, избегать конфликтов, опьяняющих веществ и не принимать важные решения, а вместо этого сосредоточиться на духовных практиках, очищении и избавлении от негативных привычек.