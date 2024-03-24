В ГУР рассказали, как военная разведка готовилась к обороне Харькова

Офицер ГУР МО Украины с позывным "Вито" эксклюзивно для проекта "Храбрые сердца" рассказал детали подготовки военных разведчиков к обороне Харькова, передает УНН.

Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехали в Харьков еще до полномасштабного вторжения - готовиться к обороне города и области - сказал Вито.

Все спланировали заранее. По словам начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова, для защиты Харькова и области от россиян в город перед вторжением решили перевезти грузы с оружием.

За две-три недели перед началом боевых действий нашими офицерами были отправлены партии стрелкового вооружения вместе с гранатометами, разумеется, взрывчаткой и так далее в город Харьков для создания из местных, скажем так, ополчения. Это помогло - рассказал Буданов.

Вито - один из офицеров, который реализовывал план подготовки к обороне Харькова.

"План Буданова" - он так у нас назывался. Командир вызвал меня и моего коллегу. И Буданов говорил. Мы собрались - и в Харьков. Загрузили две машины оружия, боеприпасов. Приехали в город, сделали тайниковые закладки. 23 февраля я выдал первое оружие людям - вспомнил офицер.

По его словам, количество добровольцев, которые становились на защиту своего города от российских захватчиков, превысило все ожидания - привезенного оружия не хватало.

Не хватало боеприпасов, гранат, РПГ. То, что мы привезли, было рассчитано на одно количество добровольцев, людей, которые возьмут в руки оружие. Но харьковчане показали себя совсем по другому. Пришлось их вооружать - добавил Вито.

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