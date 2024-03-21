россияне распространяют фейки о новом наступлении на Слобожанщину и Черниговщину

россияне распространяют в сети фейки относительно вероятного нового полномасштабного наступления оккупационных войск на Слобожанщину и Черниговщину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Отмечается, что россияне говорят, мол, из-за постоянных обстрелов Белгорода они могут рассматривают создание санитарной или буферной зоны в приграничье.

россия сознательно запускает волну дезинформации о якобы "новом наступлении" с севера на Украину. Такие кампании уже проводились оккупантами ранее, в частности, по потенциальной эскалации со стороны Беларуси - заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В ведомстве добавляют, что что на этот раз пропаганда сделала акцент также на север, украинские военные осознают потенциальную угрозу нападения с этого направления, поэтому ситуацию мониторят, А границу – укрепляют.

Вырубка лесов в беларуси для наступления на Киев: в ЦПД опровергли вброс рф

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Представитель ГУР Андрей Усов подчеркнул, что такими фейками захватчики пытаются отвлечь внимание и манипулировать информацией в собственных интересах на фоне боевых действий в Белгородской и Курской областях.

С другой стороны, угроза постоянно сохраняется, поэтому ситуация отслеживается и по формированию, и передислокации группировок. то есть никаких неожиданностей в этой ситуации не будет - заверил Юсов.

Напомним

Сумская областная военная администрация опровергла фейковые новости о вероятном массированном наступлении российских войск в Сумской области, заявляя, что сейчас у границ области нет ударных группировок противника.