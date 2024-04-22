В Грузии седьмой день протестуют против закона об "иноагентах"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
parlament-gruziiПарламент Грузии
tbilisiТбилиси
yevropaЕвропа
hruziia-krainaГрузия
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  104636 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  181541 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  268425 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  160654 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  128377 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  100382 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102344 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207237 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237105 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233257 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Новости по теме
В Грузии седьмой день протестуют против закона об "иноагентах"

В Грузии седьмой день протестуют против закона об "иноагентах"

  •  739 просмотра
NYT: Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране

NYT: Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране

  •  4479 просмотра
Милан борется с продавцами мороженого, чтобы покончить с "дикой ночной жизнью"

Милан борется с продавцами мороженого, чтобы покончить с "дикой ночной жизнью"

  •  4332 просмотра
Генштаб ЦАХАЛа утвердил план продолжения боевых действий в Газе

Генштаб ЦАХАЛа утвердил план продолжения боевых действий в Газе

  •  6024 просмотра
Правительство Норвегии объявило о значительном увеличении военной поддержки Украины

Правительство Норвегии объявило о значительном увеличении военной поддержки Украины

  •  12810 просмотра
россияне 7 раз нанесли удары по Сумской области

россияне 7 раз нанесли удары по Сумской области

  •  12385 просмотра
Bloomberg: немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне войны в Украине

Bloomberg: немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне войны в Украине

  •  13213 просмотра
Украинки завоевали "золото" на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи

Украинки завоевали "золото" на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи

  •  12729 просмотра
В Мариуполе оккупанты разрушили памятный знак в честь 500-летия украинского казачества

В Мариуполе оккупанты разрушили памятный знак в честь 500-летия украинского казачества

  •  18647 просмотра
Энергетики вернули свет всем жителям Одесской области после непогоды

Энергетики вернули свет всем жителям Одесской области после непогоды

  •  17954 просмотра

Популярные

Первой внучке Брюса Уиллиса исполнился год: родители показали первые фото девочки

Первой внучке Брюса Уиллиса исполнился год: родители показали первые фото девочки

  •  30595 просмотра
Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО

Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО

  •  30469 просмотра
В ВМС подтвердили поражение российского корабля "коммуна"

В ВМС подтвердили поражение российского корабля "коммуна"

  •  51342 просмотра
В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине

В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине

  •  70605 просмотра
Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр

Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр

  •  31803 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  268425 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  227599 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  276545 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  315770 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  419295 просмотра

В Грузии седьмой день протестуют против закона об "иноагентах"

Протестующие в Тбилиси, Грузия, уже семь дней протестуют против предложенного закона об "иностранных агентах", который они считают антидемократическим и антиевропейским, скандируя лозунги в поддержку Европы и против закона.

Общество •   •  739 просмотра
В Грузии седьмой день протестуют против закона об "иноагентах"

NYT: Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране

Израиль нанес удар по российскому зенитно-ракетному комплексу С-300 в Иране во время атаки 19 апреля, согласно сообщениям западных и иранских официальных лиц.

Война •   •  4479 просмотра
NYT: Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране

Милан борется с продавцами мороженого, чтобы покончить с "дикой ночной жизнью"

Милан предлагает запретить продажу еды на вынос, в частности мороженого, после полуночи для борьбы с "дикой ночной жизнью" в некоторых районах города.

Общество •   •  4332 просмотра
Милан борется с продавцами мороженого, чтобы покончить с "дикой ночной жизнью"

Генштаб ЦАХАЛа утвердил план продолжения боевых действий в Газе

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви одобрил планы продолжения боевых действий в Газе, при этом оставшийся последний город Рафах еще должен быть очищен израильскими войсками.

Война •   •  6024 просмотра
Генштаб ЦАХАЛа утвердил план продолжения боевых действий в Газе

Правительство Норвегии объявило о значительном увеличении военной поддержки Украины

Норвегия значительно увеличит военную поддержку Украины, включая финансирование противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защититься от российских ракет и беспилотников.

Война •   •  12810 просмотра
Правительство Норвегии объявило о значительном увеличении военной поддержки Украины

россияне 7 раз нанесли удары по Сумской области

Россияне нанесли 7 ударов по Сумской области 21 апреля, обстреляв Миропольскую, Белопольскую, Краснопольскую и Середино-Будскую громады из минометов, артиллерии и беспилотников-камикадзе, в результате чего произошло 36 взрывов.

Общество •   •  12385 просмотра
россияне 7 раз нанесли удары по Сумской области

Bloomberg: немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне войны в Украине

Немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне увеличения заказов из-за войны в Украине и кризиса в автомобильной промышленности: такие компании, как Hensoldt, Rheinmetall и Renk, активно нанимают работников и ожидают увеличения продаж.

Война •   •  13213 просмотра
Bloomberg: немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне войны в Украине

Украинки завоевали "золото" на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи

Спортсменки из Днепропетровщины завоевали золотую медаль на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет. В командных соревнованиях Екатерина Коротецкая и София Сиденко завоевали золотую медаль

спорт •   •  12729 просмотра
Украинки завоевали "золото" на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи

В Мариуполе оккупанты разрушили памятный знак в честь 500-летия украинского казачества

В оккупированном Мариуполе российские силовики демонтировали памятный знак в честь 500-летия украинского казачества.

Война •   •  18647 просмотра
В Мариуполе оккупанты разрушили памятный знак в честь 500-летия украинского казачества

Энергетики вернули свет всем жителям Одесской области после непогоды

Энергетики восстановили электроснабжение всех 14 000 домохозяйств в Одесской области после того, как непогода вызвала перебои в электроснабжении, сообщает ДТЭК.

Общество •   •  17954 просмотра
Энергетики вернули свет всем жителям Одесской области после непогоды