В Грузии седьмой день протестуют против закона об "иноагентах"

В столице Грузии Тбилиси седьмой день протестуют против закона об "иноагентах". Участники акции сначала протестовали под зданием грузинского парламента, а затем отправились в сторону здания Верховного суда Грузии. Об этом пишет Радио свобода, передает УНН.

Детали

Отмечается, что люди скандируют "Нет российскому закону! Да Европе" и "Нет оффшорному закону".

Организаторы акции "не исключают провокаций со стороны грузинских силовиков, поэтому призвали протестующих не поддаваться на них".

Также они заявляют, что митинги будут продолжаться до тех пор, пока правящая партия не откажется от попыток принять закон, который протестующие называют антидемократическим и антиевропейским.

Протесты против закона "об иноагентах" в Грузии: за три дня были задержаны 40 митингующих