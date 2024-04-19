Протесты против закона "об иноагентах" в Грузии: за три дня были задержаны 40 митингующих
Киев • УНН
В Грузии за три дня митингов против закона об иностранных агентах за административные правонарушения были задержаны 40 человек, при этом 5 полицейских получили ранения.
В Грузии за три дня митингов против закона "об иноагентах" задержали 40 человек за административные правонарушения. Об этом сообщил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".
Детали
Как пишет издание, во время выступления в парламенте Грузии Гомелаури сообщил, что за три дня акций в Тбилиси за административные правонарушения задержали 40 человек. Пять полицейских пострадали, двое из них доставлены в больницы.
Эти цифры министр привел в ответ на вопрос о фактах насилия со стороны полиции в отношении демонстрантов и журналистов.
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Только 16 апреля в больницы с акции доставили пятерых демонстрантов - у них сотрясения и переломы. 17 апреля на акции силовики избили оппозиционного депутата парламента Грузии Алеко Элисашвили. У него сломано ребро.
Добавим
Кроме того, глава МВД Грузии обвинил протестующих против закона об иноагентах в насилии в отношении полицейских и попытке штурма администрации правительства 17 апреля.
"Они пытались ворваться в административное здание, толкали и оскорбляли полицейских, звучали призывы взять штурмом здание администрации правительства. Особенно активными были представители оппозиционных партий. Я не буду называть имена и фамилии", - заявил Гомелаури.
Напомним
Протесты против закона "об иноагентах" в Грузии продолжаются уже несколько дней. За первые три дня были сведения о задержании активистов и столкновениях с правоохранителями.
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