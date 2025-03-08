В Грузии произошел второй за день землетрус: что известно о подземных толчках
Киев • УНН
На северо-востоке Грузии зафиксирован землетрус магнитудой 4 с эпицентром близ Тианети, в 63 км от Тбилиси. Это второй землетрус в стране за день, первый произошел утром на территории Армении.
Землетрус магнитудой 4 произошел некоторое время назад на северо-востоке Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, передает УНН.
Подземные толчки зафиксированы в 15:28 по тбилисскому времени. Эпицентр находился в 63 км от столицы, недалеко от районного центра Тианети. Гипоцентр находился на глубине всего 5 км.
Это уже второй землетрус в Грузии за день. Первый с эпицентром на территории Армении произошел сегодня утром.
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