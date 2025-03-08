У Грузії стався другий за день землетрус: що відомо про підземні поштовхи
Київ • УНН
На північному сході Грузії зафіксовано землетрус магнітудою 4 з епіцентром біля Тіанеті, за 63 км від Тбілісі. Це другий землетрус у країні за день, перший стався вранці на території Вірменії.
Землетрус магнітудою 4 стався деякий час тому на північному сході Грузії. Про це повідомляє Національний центр сейсмічного моніторингу, передає УНН.
Поштовхи зафіксували о 15:28 за тбіліським часом. Епіцентр знаходився за 63 км від столиці, недалеко від райцентру Тіанеті. Гіпоцентр знаходився на глибині лише 5 км.
Це вже другий землетрус у Грузії за день. Перше з епіцентром на території Вірменії сталося сьогодні вранці.
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