У Грузії стався другий за день землетрус: що відомо про підземні поштовхи

Землетрус магнітудою 4 стався деякий час тому на північному сході Грузії. Про це повідомляє Національний центр сейсмічного моніторингу, передає УНН.

Поштовхи зафіксували о 15:28 за тбіліським часом. Епіцентр знаходився за 63 км від столиці, недалеко від райцентру Тіанеті. Гіпоцентр знаходився на глибині лише 5 км.

Це вже другий землетрус у Грузії за день. Перше з епіцентром на території Вірменії сталося сьогодні вранці.

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