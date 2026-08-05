В Грузии энергоснабжение восстановлено на 85%

Энергоснабжение Грузии восстановлено на 85%. Остальную часть подключат в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Pro Georgia.

Детали

GWP уже подает воду в Тбилиси и Рустави. Причины аварии в сетях уточняются.

По предварительной информации, ее причиной стала проверка систем защиты на Ингурской ГЭС, которая должна была проводиться в изолированном режиме, но вышла из-под контроля.

В Грузии третий блэкаут за последние две недели: остановились поезда и метро