В Грузии энергоснабжение восстановлено на 85%
Киев • УНН
Энергоснабжение Грузии восстановлено на 85%, остальную часть планируют подключить в ближайшее время. GWP уже подаёт воду в Тбилиси и Рустави, причины аварии уточняются.
Энергоснабжение Грузии восстановлено на 85%. Остальную часть подключат в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Pro Georgia.
Детали
GWP уже подает воду в Тбилиси и Рустави. Причины аварии в сетях уточняются.
По предварительной информации, ее причиной стала проверка систем защиты на Ингурской ГЭС, которая должна была проводиться в изолированном режиме, но вышла из-под контроля.
В Грузии третий блэкаут за последние две недели: остановились поезда и метро05.08.26, 21:00 • 10868 просмотров