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В.Гройсман призвал активизировать работы на Грибовицкой свалке

Киев • УНН

 • 7848 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал городские власти Львова срочно начать работы на Львовском полигоне твердых бытовых отходов возле с .Грибовичи с одновременным проведением переговоров с местными общинами вблизи участка для нового полигона. Об этом шла речь на рабочей встрече под председательством премьера по проблеме обращения с твердыми бытовыми отходами во Львове и состояния выполнения работ по наведению порядка на Грибовицкой свалке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

В.Гройсман призвал активизировать работы на Грибовицкой свалке

"Первый вопрос, что нужно сделать - поддерживать Львов в надлежащем санитарном состоянии. Вторая позиция - вам надо срочно начать работы на полигоне. Техника ГосЧС есть, мы ее перегнали, как обещали. Все, что нужно будет дополнительно, мы все поможем. Единственное, что просил бы, чтобы вы финансировали эти работы и организовывали. Также очень важно начать диалог с тем районом, где выделен земельный участок. Хочу еще раз заверить львовян, вас лично: все, чем может Правительство помочь, будет помогать. Город Львов должан быть чистым. Это принципиальная позиция", - отметил В.Гройсман.

Напомним, В.Гройсман заявил, что работы на Грибовицкой свалке могут быть профинансированы из бюджета Львова.

Как сообщал УНН, во Львовской области состоялось первое заседание по делу Грибовицкой свалки.

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