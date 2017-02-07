В.Гройсман закликав активізувати роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав міську владу Львова терміново почати роботи на Львівському полігоні твердих побутових відходів біля с.Грибовичі з одночасним проведенням переговорів з місцевими громадами поблизу ділянки для нового полігону. Про це йшлося на робочій зустрічі під головуванням прем’єра щодо проблеми поводження із твердими побутовими відходами у Львові та стану виконання робіт щодо наведення порядку на Грибовицькому сміттєзвалищі, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
"Перше питання, що потрібно зробити – підтримувати Львів у належному санітарному стані. Друга позиція – вам треба терміново розпочати роботи на полігоні. Техніка ДСНС є, ми її перегнали, як обіцяли. Все, що потрібно буде додатково, ми все допоможемо. Єдине, що просив би, щоби ви фінансували ці роботи і організовували. Також дуже важливо розпочати діалог з тим районом, де виділена земельна ділянка. Хочу ще раз запевнити львів'ян, вас особисто: все, чим зможе Уряд допомогти, буде допомагати. Місто Львів має бути чистим. Це принципова позиція", - зазначив В.Гройсман.
Нагадаємо, В.Гройсман заявив, що роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі можуть бути профінансовані з бюджету Львова.
Як повідомляв УНН, на Львівщині відбулось перше засідання у справі Грибовицького сміттєзвалища.