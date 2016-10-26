В.Гройсман подал электронную декларацию (дополнено)

"Сегодня завершил заполнение электронной декларации. Как я говорил ранее, для меня это не было особенно сложным, поскольку в течение последних десяти лет я ежегодно подаю декларации на различных должностях - сначала как мэр Винницы, затем как Вице-премьер и глава Верховной Рады", - написал премьер.

Он отметил, что его декларации в открытом доступе, в них указаны и его доходы, и имущество, которое в основном было приобретено как предпринимателем еще до 2006 года, когда он пришел во власть.

"Собственно, это имущество и мои корпоративные права приносили в течение многих лет мне и моей семье основной доход. Вместе с доходами от предпринимательской деятельности моей жены - от миллиона гривен ежегодно", - отметил В.Гройсман.

Премьер отметил, что благодаря этому по состоянию на 31 декабря прошлого года у него и его семьи были многолетние сбережения, в том числе и на банковских счетах.

"Согласно новым требованиям действующего законодательства это отражено в декларации, которую я сегодня подал. Также, согласно новым требованиям, я задекларировал несколько часов, купленных мной в разное время для себя и для жены. Что касается каких-то особых предметов роскоши, то у нас их никогда не было. Не было никогда в нашей семье принято охотиться на дорогие вещи", - написал он.

Также В.Гройсман выразил надежду, что его пример придаст смелости тем, кто еще думает над представлением декларации.

"Тем, у кого честные доходы, нечего бояться", - отметил премьер.