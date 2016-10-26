В.Гройсман подав електронну декларацію (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман подав електронну декларацію. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні завершив заповнення електронної декларації. Як я говорив раніше, для мене це не було особливо складним, оскільки протягом останніх десяти років я щорічно подаю декларації на різних посадах — спочатку як міський голова Вінниці, потім як Віце-прем’єр та Голова Верховної Ради”. — написав Прем’єр.
Він зазначив, що його декларації є у відкритому доступі, у них вказані і його доходи, і майно, яке здебільшого було набуто як підприємцем ще до 2006 року, коли він прийшов у владу.
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“Власне, це майно і мої корпоративні права приносили протягом багатьох років мені та моїй родині основний дохід. Разом із доходами від підприємницької діяльності моєї дружини — від мільйона гривень щорічно”, — зазначив В.Гройсман.
Прем’єр відзначив, що завдяки цьому станом на 31 грудня минулого року у нього та його родини були багаторічні заощадження, зокрема і на банківських рахунках.
“Згідно нових вимог чинного законодавства це відображено в декларації, яку я сьогодні подав. Також, згідно з новими вимогами, я задекларував декілька годинників, куплених мною в різний час для себе і для дружини. Що стосується якихось особливих предметів розкоші, то у нас їх ніколи не було. Якось не було ніколи у нашій родині заведено полювати на дорогі речі”, — написав він.
Також В.Гройсман висловив сподівання, що його приклад додасть сміливості тим, хто ще думає над поданням декларації.
“Тим, у кого чесні доходи, немає чого боятись”, — зазначив Прем’єр.