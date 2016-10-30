В.Гройсман назвал одним из приоритетов правительства построение высококачественных автодорог
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в поздравлении автомобилистов и дорожников с профессиональным праздником назвал одним из приоритетов правительства построение высококачественных автодорог, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Один из приоритетов политики правительства - ремонт, модернизация и строительство высококачественных автомобильных дорог, способствующих развитию не только страны и ее регионов, а и стремительной интеграции в актуальные экономические процессы мира", - сообщил премьер.
Он отметил, что в эпоху глобальных экономических и транспортных связей от эффективности автотранспортной и дорожной системы зависят все сферы жизнедеятельности современного общества.
"Введение структурных реформ, всестороннее развитие местных общин и самоуправления, выход на модель устойчивого экономического роста сегодня немыслимы без внедрения эффективной и современной модели автотранспортной отрасли. Это будет способствовать улучшению качества пассажирских и грузовых перевозок, транзитных услуг страны, предотвращению опасности на автомобильных дорогах и повысит защиту окружающей среды в Украине", - отметил он.
В.Гройсман выразил убеждение, что от работы и профессионализма автомобилиста и дорожника сегодня зависит качество жизни в Украине.
"Желаю всем работникам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства крепкого здоровья, счастья, благополучия, профессионального роста, а также успехов на жизненной и автомобильных дорогах", - пожелал он.