В.Гройсман назвав одним з пріоритетів уряду побудову високоякісних автодоріг

“Один із пріоритетів політики уряду — ремонт, модернізація та побудова високоякісних автомобільних доріг, які сприятимуть розвитку не лише країни та її регіонів, а і стрімкій інтеграції в актуальні економічні процеси світу”, — повідомив Прем’єр.

Він наголосив, що в епоху глобальних економічних і транспортних зв’язків від ефективності автотранспортної та дорожньої системи залежать усі сфери життєдіяльності сучасного суспільства.

“Запровадження структурних реформ, всебічний розвиток місцевих громад і самоврядування, вихід на модель сталого економічного зростання сьогодні немислимі без запровадження ефективної і сучасної моделі автотранспортної галузі. Це сприятиме покращенню якості пасажирських і вантажних перевезень, транзитних послуг країни, запобіганню небезпеки на автомобільних шляхах і підвищить захист довкілля в Україні”, — зазначив він.

В.Гройсман висловив переконання, що від праці та професіоналізму автомобіліста і дорожника сьогодні залежить якість життя в Україні.

“Бажаю усім працівникам автомобільного транспорту та дорожнього господарства міцного здоров’я, щастя, благополуччя, професійного зростання, а також гараздів на життєвих і автомобільних шляхах”, — побажав він.