В Греции возле острова Псатура упал в море истребитель F-16

Истребитель ВВС Греции F-16 Block 52+ упал в море возле небольшого острова Псатура в северной части Эгейского моря. Об этом сообщает Ekathimerini, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что пилоту удалось спастись воспользовавшись системой катапультирования. Он был найден и подобран вертолетом Super Puma, который доставил его в больницу.

Истребитель, принадлежащий 337-й эскадрилье 110-го истребительного крыла, участвовал в тренировочном полете (местность является полигоном), сообщили в ВВС Греции.

Власти отправили для участия в поисково-спасательной операции вертолеты Super Puma и Sikorsky S70 с авиабазы Марафон, самолет Canadair из Салоник и фрегат Aegeus, которым помогала береговая охрана.

Напомним

Вертолет ВМС США упал в залив Сан-Диего в штате Калифорния во время учебной тренировки, все шесть членов экипажа на борту выжили.