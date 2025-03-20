В Госдепе заявили, что американское владение объектами в Украине может обеспечить защиту стратегических инфраструктур

Возможность создания экономического партнерства между США и Украиной, в частности, через американское владение некоторыми стратегическими объектами на территории Украины, могло бы стать фактором, обеспечивающим защиту стратегически важных объектов на территории Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга, передает УНН.

Детали

Брюс подчеркнула, что такое сотрудничество может стать важным сдерживающим фактором от потенциальных атак.

Ну, опять же, это исходит от президента Трампа, который, как мы думаем, является одним из лучших бизнесменов, которые когда-либо были, и он знает, как заключать сделки, и есть серьезное соображение, на самом деле, что если у вас есть юридическое лицо, принадлежащее американцам, через компанию, возможно, - не обязательно правительство, - то это создает - я думаю, что презумпция такова, что это создает сдерживающий фактор для удара; что у вас также есть экономическое партнерство, которое повышает экономическую жизнеспособность страны, общую, безусловно, инфраструктуру страны; и это также так - и я не хочу предполагать, что вы имеете в виду - пояснила пресс-секретарь.

Кроме того, она подчеркнула важность таких экономических отношений.

Это также так - я думаю, что да - и я не хочу предполагать, что имел в виду президент Трамп, но как обычный человек вы бы поняли, что, вероятно, в определенной степени выгодно иметь экономические отношения со страной, которая имеет историю способности защищать себя и своих друзей, и которая немного усложняет нападение на вас из-за возможных последствий - добавила Брюс.

Напомним

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отмечала, что во время телефонного разговора с Зеленским, Трамп сказал, что США могут быть очень полезными в управлении украинскими АЭС.

Ливитт заявила, что если США будут владеть украинскими АЭС, это было бы лучшей защитой для этих объектов.