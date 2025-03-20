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У Держдепі заявили, що американське володіння об’єктами в Україні може забезпечити захист стратегічних інфраструктур

Київ • УНН

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У Держдепі заявили, що американське володіння стратегічними об'єктами в Україні може стати стримуючим фактором від атак. Трамп вважає, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС.

У Держдепі заявили, що американське володіння об’єктами в Україні може забезпечити захист стратегічних інфраструктур

Можливість створення економічного партнерства між США та Україною, зокрема через американське володіння деякими стратегічними об’єктами на території України, могло б стати фактором, що забезпечує захист стратегічно важливих об’єктів на території України. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу, передає УНН.

Деталі 

Брюс підкреслила, що  така співпраця може стати важливим стримувальним чинником від потенційних атак. 

Ну, знову ж таки, це походить від президента Трампа, який, як ми думаємо, є одним із найкращих бізнесменів, які будь-коли були, і він знає, як укладати угоди, і є серйозне міркування, насправді, що якщо у вас є юридична особа, яка належить американцям, через компанію, можливо, - не обов'язково уряд, - то це створює - я думаю, що презумпція така, що це створює стримувальний чинник для удару; що у вас також є економічне партнерство, яке підвищує економічну життєздатність країни, загальну, безумовно, інфраструктуру країни; і це також так - і я не хочу припускати, що ви маєте на увазі

- пояснила речниця.

Крім того, вона наголосила на важливості таких економічних відносин.

Це також так - я думаю, що так - і я не хочу припускати, що мав на увазі президент Трамп, але як звичайна людина ви б зрозуміли, що, імовірно, певною мірою вигідно мати економічні відносини з країною, яка має історію спроможності захищати себе і своїх друзів, і яка трохи ускладнює напад на вас через можливі наслідки

- додала Брюс.

Нагадаємо 

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначала, що під час телефонної розмови з Зеленським, Трамп сказав, що США можуть бути дуже корисними в управлінні українськими АЕС. 

Лівітт заявила, що якщо США володітимуть українськими АЕС, це було б найкращим захистом для цих об'єктів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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