У Держдепі заявили, що американське володіння об’єктами в Україні може забезпечити захист стратегічних інфраструктур
Київ • УНН
У Держдепі заявили, що американське володіння стратегічними об'єктами в Україні може стати стримуючим фактором від атак. Трамп вважає, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС.
Можливість створення економічного партнерства між США та Україною, зокрема через американське володіння деякими стратегічними об’єктами на території України, могло б стати фактором, що забезпечує захист стратегічно важливих об’єктів на території України. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу, передає УНН.
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Брюс підкреслила, що така співпраця може стати важливим стримувальним чинником від потенційних атак.
Ну, знову ж таки, це походить від президента Трампа, який, як ми думаємо, є одним із найкращих бізнесменів, які будь-коли були, і він знає, як укладати угоди, і є серйозне міркування, насправді, що якщо у вас є юридична особа, яка належить американцям, через компанію, можливо, - не обов'язково уряд, - то це створює - я думаю, що презумпція така, що це створює стримувальний чинник для удару; що у вас також є економічне партнерство, яке підвищує економічну життєздатність країни, загальну, безумовно, інфраструктуру країни; і це також так - і я не хочу припускати, що ви маєте на увазі
Крім того, вона наголосила на важливості таких економічних відносин.
Це також так - я думаю, що так - і я не хочу припускати, що мав на увазі президент Трамп, але як звичайна людина ви б зрозуміли, що, імовірно, певною мірою вигідно мати економічні відносини з країною, яка має історію спроможності захищати себе і своїх друзів, і яка трохи ускладнює напад на вас через можливі наслідки
Нагадаємо
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначала, що під час телефонної розмови з Зеленським, Трамп сказав, що США можуть бути дуже корисними в управлінні українськими АЕС.
Лівітт заявила, що якщо США володітимуть українськими АЕС, це було б найкращим захистом для цих об'єктів.