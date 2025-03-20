У Держдепі заявили, що американське володіння об’єктами в Україні може забезпечити захист стратегічних інфраструктур

Можливість створення економічного партнерства між США та Україною, зокрема через американське володіння деякими стратегічними об’єктами на території України, могло б стати фактором, що забезпечує захист стратегічно важливих об’єктів на території України. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу, передає УНН.

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Брюс підкреслила, що така співпраця може стати важливим стримувальним чинником від потенційних атак.

Ну, знову ж таки, це походить від президента Трампа, який, як ми думаємо, є одним із найкращих бізнесменів, які будь-коли були, і він знає, як укладати угоди, і є серйозне міркування, насправді, що якщо у вас є юридична особа, яка належить американцям, через компанію, можливо, - не обов'язково уряд, - то це створює - я думаю, що презумпція така, що це створює стримувальний чинник для удару; що у вас також є економічне партнерство, яке підвищує економічну життєздатність країни, загальну, безумовно, інфраструктуру країни; і це також так - і я не хочу припускати, що ви маєте на увазі