В Госдепе США объявили о первых санкциях в отношении представителей грузинских властей

Государственный департамент США объявил первый пакет санкций в отношении представителей властей Грузии за поддержку российского закона об иноагентах. Об этом заявил сегодня на брифинге в Госдепе пресс-спикер Мэттью Миллер, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Миллер на брифинге заявил, что визовые санкции затронут членов "Грузинской мечты" и членов их семей, депутатов парламента, сотрудников правоохранительных органов.

Известно, что на данный момент в Список для визовых санкций попали до 36 имен, но пока он не объявляется.

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"Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены антидемократическими действиями "Грузинской мечты" в Грузии, а также ее недавними заявлениями и риторикой. Эти действия наносят ущерб европейскому будущему Грузии, противоречат Конституции Грузии и воле народа.

Мы предпринимаем шаги по введению визового запрета для десятков граждан Грузии. Сюда входят лица (а также их ближайшие родственники), которые несут ответственность или участвуют в подрыве демократии в Грузии посредством таких действий, как подрыв права на мирные собрания и высказывания, нападения на мирных демонстрантов, запугивание представителей гражданского общества и умышленное распространение дезинформации по поручению правительства Грузии", - сказал Миллер.

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