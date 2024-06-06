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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  97689 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

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В Госдепе США объявили о первых санкциях в отношении представителей грузинских властей

Миллер на брифинге заявил, что визовые санкции затронут членов "Грузинской мечты" и членов их семей, депутатов парламента, сотрудников правоохранительных органов. Известно, что на данный момент в список для визовых санкций попали до 36 имен, но пока он не объявляется.

Новости Мира •   •  8645 просмотра
В Госдепе США объявили о первых санкциях в отношении представителей грузинских властей

Залп в 24 "калибра": россияне вывели в Черное море 3 надводных ракетоносителя

Силы обороны юга призвали украинцев быть внимательными к сигналам воздушных тревога.

Война •   •  10604 просмотра
Залп в 24 "калибра": россияне вывели в Черное море 3 надводных ракетоносителя

Правозащитники попросили суд Гааги выдать ордера на арест российских пропагандистов соловьева, симоньян и киселева

Международная федерация за права человека (FIDH) требует, чтобы МУС выдал ордера на арест российских пропагандистов владимира соловьева, маргариты симоньян, дмитрия киселева и дмитрия медведева за распространение ненависти против мирных жителей Украины, что может быть квалифицировано как преступление против человечности.

Война •   •  12411 просмотра
Правозащитники попросили суд Гааги выдать ордера на арест российских пропагандистов соловьева, симоньян и киселева

В Telegram появилась собственная внутренняя валюта: зачем это и что за нее можно приобрести

Telegram представила внутреннюю валюту под названием Telegram Stars, которую пользователи могут использовать для покупки и продажи цифровых товаров или услуг с помощью ботов и мини-приложений на платформе.

Технологии •   •  10803 просмотра
В Telegram появилась собственная внутренняя валюта: зачем это и что за нее можно приобрести

Одна из погибших украинок на железной дороге в Чехии не имеет родственников первой линии - консулка

Двое граждан Украины были среди четырех погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от чешского города Пардубице, и украинские дипломаты связались с родственниками одной жертвы, но все еще ищут родственников второй жертвы.

Общество •   •  12506 просмотра
Одна из погибших украинок на железной дороге в Чехии не имеет родственников первой линии - консулка

В 12 областях и Киеве введены аварийные отключения - Укрэнерго

Из-за превышения лимитов потребления "Укрэнерго" ввело аварийные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей в 12 регионах Украины, включая Киев, и предупредило о возможных перебоях в работе объектов критически важной инфраструктуры.

Общество •   •  12903 просмотра
В 12 областях и Киеве введены аварийные отключения - Укрэнерго

Во Львове и области ввели аварийные отключения

Из-за превышения лимита мощности во Львове и области были введены аварийные отключения электроэнергии.

Общество •   •  11586 просмотра
Во Львове и области ввели аварийные отключения

Враг активизировался на Времовском направлении: где продолжаются бои

Сообщается, что общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток - 69. Сейчас враг продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях. Украинские защитники держат оборону.

Война •   •  11758 просмотра
Враг активизировался на Времовском направлении: где продолжаются бои

российские власти планируют продолжить "национализацию" имущества украинцев в оккупированном Крыму - росСМИ

Российские власти планируют продолжить выявление и арест имущества граждан Украины в оккупированном Крыму. Постпред президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявляла, что Украина не намерена признавать акты, нарушающие права человека или государства.

Война •   •  14158 просмотра
российские власти планируют продолжить "национализацию" имущества украинцев в оккупированном Крыму - росСМИ

Как в Нормандии: Зеленский заявил, что надеется, что союзники "осуществят высадку"

Владимир Зеленский выразил надежду на" высадку " союзников в Украине для оказания помощи в борьбе с рф, проведя параллели с высадкой союзников в Нормандии 80 лет назад.

Война •   •  13137 просмотра
Как в Нормандии: Зеленский заявил, что надеется, что союзники "осуществят высадку"