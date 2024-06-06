У Держдепі США оголосили про перші санкції щодо представників грузинської влади
Київ • УНН
Міллер на брифінгу заявив, що візові санкції зачеплять членів "Грузинської мрії" та членів їхніх сімей, депутатів парламенту, співробітників правоохоронних органів. Відомо, що на даний момент до списку для візових санкцій потрапили до 36 імен, але поки що він не оголошується.
Державний департамент США оголосив перший пакет санкцій щодо представників влади Грузії за підтримку російського закону про іноагентів. Про це заявив сьогодні на брифінгу у Держдепі пресспікер Меттью Міллер, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
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Міллер на брифінгу заявив, що візові санкції зачеплять членів "Грузинської мрії" та членів їхніх сімей, депутатів парламенту, співробітників правоохоронних органів.
Відомо, що на даний момент до списку для візових санкцій потрапили до 36 імен, але поки що він не оголошується.
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"Сполучені Штати Америки глибоко стурбовані антидемократичними діями "Грузинської мрії" в Грузії, а також її недавніми заявами та риторикою. Ці дії завдають шкоди європейському майбутньому Грузії, суперечать Конституції Грузії та волі народу.
Ми робимо кроки щодо запровадження візової заборони для десятків громадян Грузії. Сюди входять особи (а також їхні найближчі родичі), які несуть відповідальність або беруть участь у підриві демократії в Грузії за допомогою таких дій, як підрив права на мирні збори та висловлювання, напади на мирних демонстрантів, залякування представників громадянського суспільства та навмисне поширення дезінформації за дорученням уряду Грузії", - сказав Міллер.
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