В Госдепе подтвердили, что США выходят из международной организации ЮНЕСКО

Соединенные Штаты объявили о решении выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс отметила, что эта организация отошла от своей основополагающей миссии, пишет УНН.

Сегодня Соединенные Штаты объявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО. Как и многие организации ООН, ЮНЕСКО отошла от своей основополагающей миссии. В будущем участие США в международных организациях должно сделать Америку безопаснее, сильнее и процветающее - сообщила Брюс.

Справка

ЮНЕСКО – это международная организация, специализированное учреждение ООН, которое при сотрудничестве своих членов-государств в области образования, науки, культуры способствует ликвидации неграмотности, подготовке национальных кадров, развитию национальной культуры, охране памятников культуры и т.д. В ЮНЕСКО входит 194 страны и 12 ассоциированных членов. Главный центр ЮНЕСКО находится в г. Париже (Франция).

Стоит отметить, что США, вместе с Израилем, объявили о своем выходе из ЮНЕСКО еще в 2017 году при первой президентской каденции Дональда Трампа.

Дополнение

The New York Post писал, что президент США Дональд Трамп собирается вывести США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ссылаясь на ее антиамериканские и антиизраильские настроения. Также глава Белого дома недоволен ее "воук"-повесткой дня (woke - внимательный к расовой предвзятости и дискриминации - ред).