У Держдепі підтвердили, що США виходять з міжнародної організації ЮНЕСКО

Сполучені Штати оголосили про рішення вийти з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Речниця Державного департаменту Теммі Брюс зазначила, що ця організація відійшла від своєї основоположної місії, пише УНН.

Сьогодні Сполучені Штати оголосили про своє рішення вийти з ЮНЕСКО. Як і багато організацій ООН, ЮНЕСКО відійшла від своєї основоположної місії. У майбутньому участь США в міжнародних організаціях має зробити Америку безпечнішою, сильнішою та процвітаючішою - повідомила Брюс.

Довідково

ЮНЕСКО – це міжнародна організація, спеціалізована установа ООН, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо. До ЮНЕСКО належить 194 країни та 12 асоційованих членів. Головний осередок ЮНЕСКО знаходиться в м. Парижі (Франція).

Варто зазначити, що США, разом з Ізраїлем, оголосили про свій вихід з ЮНЕСКО ще у 2017 році за першої президентської каденції Дональда Трампа.

Доповнення

The New York Post писав, що президент США Дональд Трамп збирається вивести США з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), посилаючись на її антиамериканські та антиізраїльські настрої. Також очільник Білого дому незадоволений її "воук"-порядком денним (woke - уважний до расової упередженості та дискримінації - ред).