В Главном сервисном центре МВД проведут служебную проверку и заменят управленцев

ukenru
Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
17:27 • 32886 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 102724 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 100513 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 110212 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
 • 100692 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 111952 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
 • 129744 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 169776 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 190294 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 132633 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генеральный секретарь НАТО: более тесное сотрудничество россии, Китая, КНДР и Ирана может представлять угрозу даже для США

Генеральный секретарь НАТО: более тесное сотрудничество россии, Китая, КНДР и Ирана может представлять угрозу даже для США

 • 18660 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 59400 просмотра
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 60760 просмотра
Блинкен: Украина должна принять «тяжелые решения» относительно дальнейшей мобилизации

Блинкен: Украина должна принять «тяжелые решения» относительно дальнейшей мобилизации

 • 18722 просмотра
Россияне предприняли попытку прорыва в Купянск, однако ВСУ отработали хорошо - ЦПД при СНБО

Россияне предприняли попытку прорыва в Купянск, однако ВСУ отработали хорошо - ЦПД при СНБО

 • 25755 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 102725 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 110213 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 117577 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 169776 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 190294 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 60760 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 59400 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 76673 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 105909 просмотра
Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

 • 73256 просмотра
Актуальное
В Главном сервисном центре МВД проведут служебную проверку и заменят управленцев

В Главном сервисном центре МВД проведут служебную проверку и заменят управленцев

Киев  •  УНН

 • 2126 просмотра

Read in English

В Главном сервисном центре МВД проведут служебную проверку и заменят управленцев после журналистского расследования. Проверки пройдут во всех структурных подразделениях, а НАПК проведет мониторинг образа жизни чиновников.

В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел проведут служебную проверку после расследования журналистов и заменят управленцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД, пишет УНН.

В Главном сервисном центре МВД началась системная перезагрузка рабочих процессов. ГСЦ получит новую команду управленцев,

- говорится в сообщении.

Также в соответствии с приказом МВД начата внеплановая служебная проверка деятельности подразделения.

Кроме того, в отношении руководства и должностных лиц территориального сервисного центра №8041 в Киеве МВД обратилось к НАПК с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни лиц, которые фигурировали в журналистском расследовании.

Соответствующие проверки в ближайшее время пройдут во всех обособленных структурных подразделениях Главного сервисного центра.

В то же время в МВД создана рабочая группа по совершенствованию цифровизированных процессов предоставления сервисных услуг, которую возглавляет заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

Первоочередная задача - устранить несовершенства в работе электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах,

- отметили в МВД

В дальнейшем в МВД продолжат курс на полную цифровизацию при содействии Министерства цифровой трансформации.

Справочно

Журналистский проект Bihus.Info опубликовал расследование о работе крупнейшего Сервисного центра Украины - киевского ТСЦ № 8041 на улице Победы, 20.

В расследовании говорится о том, что сервисные центры МВД работают неэффективно и не могут справиться с обслуживанием граждан: люди ночуют под центрами в очереди за талонами на практический экзамен, за электронным талоном приходится охотиться круглосуточно из-за некорректной работы системы, а хакеры перехватывают их и продают за деньги.

Под камеры и с аудиофиксацией: с 1 декабря "прозрачные экзамены" для получения водительского удостоверения расширят на всю Украину27 нояб. 2023, 16:31 • 26695 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Обществополитика
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
kievКиев