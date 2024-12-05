В Главном сервисном центре МВД проведут служебную проверку и заменят управленцев
Киев • УНН
В Главном сервисном центре МВД проведут служебную проверку и заменят управленцев после журналистского расследования. Проверки пройдут во всех структурных подразделениях, а НАПК проведет мониторинг образа жизни чиновников.
В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел проведут служебную проверку после расследования журналистов и заменят управленцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД, пишет УНН.
В Главном сервисном центре МВД началась системная перезагрузка рабочих процессов. ГСЦ получит новую команду управленцев,
Также в соответствии с приказом МВД начата внеплановая служебная проверка деятельности подразделения.
Кроме того, в отношении руководства и должностных лиц территориального сервисного центра №8041 в Киеве МВД обратилось к НАПК с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни лиц, которые фигурировали в журналистском расследовании.
Соответствующие проверки в ближайшее время пройдут во всех обособленных структурных подразделениях Главного сервисного центра.
В то же время в МВД создана рабочая группа по совершенствованию цифровизированных процессов предоставления сервисных услуг, которую возглавляет заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.
Первоочередная задача - устранить несовершенства в работе электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах,
В дальнейшем в МВД продолжат курс на полную цифровизацию при содействии Министерства цифровой трансформации.
Справочно
Журналистский проект Bihus.Info опубликовал расследование о работе крупнейшего Сервисного центра Украины - киевского ТСЦ № 8041 на улице Победы, 20.
В расследовании говорится о том, что сервисные центры МВД работают неэффективно и не могут справиться с обслуживанием граждан: люди ночуют под центрами в очереди за талонами на практический экзамен, за электронным талоном приходится охотиться круглосуточно из-за некорректной работы системы, а хакеры перехватывают их и продают за деньги.
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