Под камеры и с аудиофиксацией: с 1 декабря "прозрачные экзамены" для получения водительского удостоверения расширят на всю Украину
Киев • УНН
С 1 декабря Украина расширяет проект "прозрачных экзаменов" на получение водительских прав на вос области. Экзамены будут проводиться исключительно в сервисных центрах, которые присоединились к проекту.
С 1 декабря расширяется по всей Украине пилотный проект по обеспечению прозрачных экзаменов на получение водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД, передает УНН.
Детали
С 1 декабря в Харьковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях теоретические и практические водительские экзамены там можно будет сдать исключительно в сервисных центрах МВД, которые присоединились к пилотному проекту.
Другие сервисные центры МВД, как и раньше, будут предоставлять услуги по регистрации, перерегистрации и снятию с регистрации транспортных средств, обмену и выдаче национального и международного водительского удостоверения.
Полгода назад проект по сдаче прозрачных экзаменов стартовал во Львовской, Киевской, Одесской и Винницкой областях. Затем его расширили на другие области (всего 12).
По результатам реализации проекта уже есть итоговые результаты средней успеваемости среди кандидатов в водители. Теоретический экзамен с первого раза сдали только 24% кандидатов, практический экзамен - 35%. Эти цифры свидетельствуют о плохой подготовке будущих водителей, отмечают в МВД.
Сервисные центры МВД, принимающие экзамены, оборудованы видеокамерами с аудиозаписью, которые фиксируют звук, и не оставляют слепых зон. Это исключает возможность вмешательства в экзамен и получения подсказки от посторонних лиц.
Обслуживание в сервисных центрах МВД происходит по предварительной е-записи: теоретический экзамен - за 14 дней за 14 дней, практический - за 21 день. Также запись доступна и через терминал в помещениях сервисных центров МВД. Талоны в нем генерируются на три дня вперед.
Для сдачи теории теории необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускаются две ошибки, если ошибок больше - экзамен не сдан. Следующая попытка будет доступна не ранее чем через 10 дней.
В течение 10 дней можно обжаловать результаты экзаменов. Для этого необходимо обратиться с заявлением в региональный сервисный центр МВД той области, в которой проходил экзамен. А получение копии видеозаписи доступно в течение 30 дней.
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Под камеры и с аудиофиксацией: с 1 декабря "прозрачные экзамены" для получения водительского удостоверения расширят на всю Украину
С 1 декабря Украина расширяет проект "прозрачных экзаменов" на получение водительских прав на вос области. Экзамены будут проводиться исключительно в сервисных центрах, которые присоединились к проекту.
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