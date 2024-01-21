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В Германии состоялись акции против режима путина в рф

В Германии состоялись акции против режима путина в рф

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 16:28  •  17996 просмотра

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В Германии прошли митинги против путинского режима в россии и в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

В Германии состоялись акции против режима президента владимира путина в россии и в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает DW, пишет УНН

Детали 

В Берлине со сцены митинга у Бранденбургских ворот скандировали лозунги "россия без путина" и "путина в Гаагу". 

Как отмечается, на транспарантах можно было прочитать на немецком и английском: "Я русский. Я поддерживаю Украину" и "Нет путину. Нет войне".

 В Кельне акция также состоялась в центре возле Кельнского собора, на плакатах участников были надписи: "Узур путин должен уйти" и "путин - военный преступник".

Дополнение

Министр обороны Германии Борис Писториус предупреждает, что россия может попытаться напасть на страны НАТО меньше, чем через десять лет. Он призывает членов Альянса готовиться в военном, социальном и гражданском плане.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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В Германии состоялись акции против режима путина в рф

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