В Германии состоялись акции против режима путина в рф

В Германии состоялись акции против режима президента владимира путина в россии и в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

В Берлине со сцены митинга у Бранденбургских ворот скандировали лозунги "россия без путина" и "путина в Гаагу".

Как отмечается, на транспарантах можно было прочитать на немецком и английском: "Я русский. Я поддерживаю Украину" и "Нет путину. Нет войне".

В Кельне акция также состоялась в центре возле Кельнского собора, на плакатах участников были надписи: "Узур путин должен уйти" и "путин - военный преступник".

Дополнение

Министр обороны Германии Борис Писториус предупреждает, что россия может попытаться напасть на страны НАТО меньше, чем через десять лет. Он призывает членов Альянса готовиться в военном, социальном и гражданском плане.