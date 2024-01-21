У Німеччині відбулися акції проти режиму путіна в рф

У Німеччині відбулися акції проти режиму президента володимира путіна в росії та на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

У Берліні зі сцени мітингу біля Бранденбурзьких воріт скандували гасла "росія без путіна" і "путіна в Гаагу".

Як зазначається, на транспарантах можна було прочитати німецькою та англійською: "Я росіянин. Я підтримую Україну" і "Ні путіну. Ні війні".

У Кельні акція також відбулася в центрі біля Кельнського собору, на плакатах учасників були написи: "Узур путін має піти" і "путін - військовий злочинець".

Доповнення

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попереджає, що росія може спробувати напасти на країни НАТО менше, ніж через десять років. Він закликає членів Альянсу готуватися у військовому, соціальному та цивільному плані.