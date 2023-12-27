В Германии рекордно высокий уровень экспорта оружия: треть идет в Украину

Правительство Германии установило новый рекорд по экспорту вооружений в 2023 году, санкционировав продажу оружия на сумму не менее 11,71 миллиарда евро. Об этом говорится в ответе министерства экономики на запрос депутата Бундестага сообщает Tagesschau, передает УНН.

Детали

Согласно данным Минэкономики, предыдущий рекорд, установленный в 2021 году, - 9,35 миллиарда евро - уже в середине декабря был превышен на 25%.

Еще один Patriot, боеприпасы и вездеходы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Приведенные в документе данные относятся к периоду с 1 января по 12 декабря 2023 года, за это время правительственная коалиция одобрила экспорт вооружения на 6,15 миллиарда евро и другой продукции военного назначения на 5,67 миллиарда евро.

Почти 90% из общего объема предназначалось для стран ЕС и НАТО, Украины и некоторых других стран-союзников, например, Японии, Австралии и Южной Кореи.

В частности, более трети утвержденного экспорта - 4,15 миллиарда евро - приходится на помощь Украине.

Дополнение

Крупнейшими импортерами немецкого оружия после Украины стали:

- Норвегия (1,2 млрд евро),

- Венгрия (1,03 млрд евро),

- Великобритания (654,9 млн евро),

- США (545,4 млн евро),

- Польша (327,9 млн евро).

Также Германия одобрила экспорт вооружений и другой военной техники собственного производства на сумму 1,76 миллиарда евро для таких стран, как Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Напомним,

22 декабря, немецкое правительство обновило перечень военной помощи Украине, известив о передаче трех самоходных зенитных установок Gepard с запчастями в дополнение к 49 уже переданным.

Украина стала самой милитаризованной страной мира