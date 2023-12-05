Украина стала самой милитаризованной страной мира
Украина возглавила рейтинг Глобальный индекс милитаризации, первенство в котором с 2007 года принадлежало Израилю.
Через электронную почту и заказным письмом: Вениславский рассказал, какие способы выдачи повесток рассматривают в ВР
Вениславский сообщил, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработал законопроект, касающийся вопросов прохождения военной службы, вопросов связанных с мобилизацией.
Укрзализныця открыла дополнительные рейсы накануне рождественско-новогодних праздников в направлении Львова и гор
Укрзализныця открыла дополнительные рейсы накануне рождественско-новогодних праздников. В частности, для заказа доступны новые маршруты в горы. Кроме того, единственный в Украине железнодорожный перевозчик позаботился об увеличении количества поездов в направлении Львова.
россия и Иран договорились о совместном противодействии западным санкциям
Иран и Россия подписали декларацию, в которой говорится о совместном противодействии наложенным на обе страны западным санкциям.
Помощь Украине от США: спикер Палаты представителей Джонсон поставил ультиматум Белому дому
Джонсон заявил, что открытая граница США - это бессовестная и неустойчивая катастрофа. Он хочет "немедленное прекращение этого безумия".
В Укрэнерго предупредили о возможном дефиците в энергосистеме из-за стремительного роста потребления
В Украине ощутимо вырос график потребления электроэнергии в пиковые часы. Аналитика последних четырех суток от Укрэнерго свидетельствует, что украинцы больше всего используют электроэнергии в период с 9:00 до 11:00, а также с 16:00 до 19:00. Граждан призывают быть более экономными в эти часы.
На восстановление жилья подано около 200 тысяч заявок, но компенсация невозможна без доступа комиссии в помещение - Миненко
Около 200 тысяч человек уже подали заявки на восстановление жилья, но для получения компенсации, должен быть доступ к тому, что из этого жилья осталось, поскольку комиссия должна убедиться в степени уничтожения. Если разрушенное помещение на оккупированной территории - компенсация пока невозможна.
Экс-главу Верховного Суда Князева оставили под стражей до 2 февраля
Высший антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.
Кэмерон обсудил войну в Украине с главой МИД Китая
Министры иностранных дел Великобритании и Китая провели телефонный разговор в ходе которого обсудили Украину.
Рада не уйдет на зимние каникулы - Вениславский
Украинские депутаты не будут иметь каникул или перерывов до конца военного положения, и планируют сосредоточиться на принятии ключевых законов, связанных с безопасностью и интеграцией в ЕС.