Украина стала самой милитаризованной страной мира

впервые с 2007 года самой милитаризованной страной мира признан не Израиль. В этом году этот рейтинг возглавила Украина. Об этом свидетельствует Глобальный индекс милитаризации (GMI) 2023, опубликованный Боннским Международным центром исследования конфликтов (BICC), передает УНН.

детали

в Глобальном индексе милитаризации военный аппарат и гражданское общество государства связаны друг с другом. Аналитики взвешивают военные расходы страны, количество военных и вооружения по сравнению с ее валовым внутренним продуктом (ВВП) и другими гражданскими показателями.

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GMI обычно основывается на последних доступных данных - для текущего опроса это в основном за 2022 год, поэтому война в Газе пока не отражена в нем.

до сих пор Израиль был лидером этого рейтинга с 2007 года. Однако в этом году первое место заняла Украина. Зато Россия получила 10 место в рейтинге - москва значительно увеличила свои военные расходы с 66 миллиардов долларов до чуть менее 72 миллиардов долларов.

однако массовые потери людей и материалов привели к низкой степени милитаризации.

дополнение

всего топ-10 милитаризованных стран в этом году выглядит так

отмечается, в мире возросло количество вооружения. Однако в среднем степень милитаризации снизилась из-за увеличения численности населения или ВВП многих стран.

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в то же время исследователи подчеркивают, что военные расходы в Западной и Центральной Европе выросли на 13 процентов в 2022 году. Это самый большой рост со времен окончания холодной войны.

Напомним

Верховная Рада приняла в целом государственный бюджет на 2024 год в котором основная статья расходов – оборона. Согласно документу, 22,1% или 1,69 трлн грн будут направлены для обеспечения сил безопасности и обороны