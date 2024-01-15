В Германии продолжаются фермерские протесты: тысячи аграриев заблокировали движение в Берлине

В понедельник, 15 января, в Берлине фермеры начали новую акцию протеста. Из-за тысяч аграриев, которые прибыли в город на тракторе, в столице Германии затруднено движение. Об этом со ссылкой на Spiegel, передает УНН.

Детали

Участники демонстрации начали съезжаться со всей страны еще с вечера воскресенья, многочисленные тракторы были на пути к центру также ночью и утром в понедельник.

Всего ожидают около 5000 тракторов или другой техники и около 10 тысяч человек.

На технике висят плакаты против отмены субсидий и с более широкими жалобами на власть, в том числе "хищения", "кумовство" и "разжигание войны".

Полиция пытается направить аграриев отдельным путями, чтобы избежать транспортного коллапса в городе

Дополнение

На протесте в Берлине планирует выступить также министров финансов Кристиан Линднер от "Свободных демократов".

Между тем лидеры коалиционных партий - СДПГ, "Зеленых" и "Свободных демократов" пригласили руководителей фермерских организаций на обсуждение в понедельник.

Контекст

Причинами фермерских протестов стали планы правительства отменили налоговые льготы на дизель для сельхозтехники. Сейчас в правительстве уже говорят о постепенной отмене льготы на дизель и готовы отказаться от сначала запланированной отмены налоговых исключений для сельскохозяйственной техники.

В то же время фермеры не удовлетворены частичными уступками и требуют оставить все имеющиеся у них привилегии.

Напомним,

Фермерские протесты в Германии продолжаются уже первый день. На прошлой неделе в городе Аугсбург фермерам, которые приехали на митинг, не хватило места на улицах, поэтому они разместили свои тракторы на одном из стадионов