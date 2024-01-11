В Німеччині тривають фермерські протести: Бундестаг пропонує аграріям перемовини
Київ • УНН
Німецькі фермери продовжують протестувати проти планів уряду скоротити сільськогосподарські субсидії.
У Німеччині триває масштабний фермерський протест - аграрії заблокували рух містами, вимагаючи від уряду відмовитись від скасування пільг для сільськогосподарських підприємств. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Деталі
У місті Аугсбург фермерам не вистачило місця на вулицях, тож вони розмістили свої трактори на одному зі стадіонів. Тим часом глави трьох фракцій бундестагу, що входять до уряду, запросили представників фермерських асоціацій обговорити ситуацію в понеділок.
Саме тоді, фермери, які вимагають від уряду відмовитись від скасування пільг для аграріїв, планували провести одну з акцій протесту у Берліні.
Доповнення
Зазначається, що канцлер ФРН Олаф Шольц вже сьогодні може зустрітися представниками об'єднання фермерів у Котбусі, де він відкриє новий залізничний завод.
Контекст
Німецькі фермери вимагають, аби уряд відмовився від наміру поступово скасувати субсидії на сільськогосподарське дизельне пальне
Акція, розпочалася 8 січня, є найбільшою від початку хвилі протестів фермерів. Попри деякі поступки уряду, вони вимагають повернення колишніх умов купівлі аграрного дизельного пального.
Нагадаємо
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